США начали расследование о связях Украины с мексиканскими картелями

Соединенные Штаты начали расследование о сотрудничестве Украины с мексиканскими наркокартелями. Для них воюющая страна в Европе — отличный учебный полигон, база для поставок кокаина в Старый Свет и источник нелегального оружия. Проще говоря, мечта любого наркобарона — легализованное государство преступник. О том, насколько плотно работают эти международные организованные преступные группировки (ОПГ), — Александр Терехин.

Испанский язык в украинской армии уже становится одним из самых распространенных. Восточный фронт для мексиканских наркокартелей теперь своего рода тренировочная база. Стрельба, взрывное дело, управление дронами, а главное — выживание в боевой обстановке. То, чему латиноамериканские наемники обучаются в рядах ВСУ, позже применяется уже против полиции и армии недалеко от американской границы.

«Даже обычный сельскохозяйственный гексакоптер берет на борт порядка 50 килограммов полезной нагрузки. Летит он около 30 километров. Они, в принципе, без риска для себя могут перебрасывать на сторону Соединенных Штатов через забор, который они построили, большое количество наркоты в разных местах», — сказал подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

То, о чем раньше ходили слухи, теперь подтверждено официально. Служба внешней разведки России заявляет минимум о 80 наемниках, направленных на Украину мексиканскими картелями. Коммуникация с лидерами банд ведется напрямую из офиса Зеленского. Ближайшее окружение главы киевского режима получает деньги за подготовку боевых кадров. И не только за это.

«Украина стала крупнейшим поставщиком современных видов вооружений. Практически вся эта военная помощь, которую они получали от стран НАТО, прежде всего в том числе из Соединенных Штатов, она начала расходиться по всему миру, по различным мафиозным структурам либо по структурам террористическим за небольшую цену», — сказал военный эксперт, советник главы ДНР Ян Гагин.

Опыт, полученный на Украине, латиноамериканские бандиты уже успешно применяют на родине. Боевые дроны стали одним из главных оружий солдат наркокартелей. Вот мексиканский боевик показывает заряженный ударный беспилотник. А это уже отработка сброса. Под зажигательные латинские ритмы наемники оттачивают точность попаданий.

Репортаж западных журналистов. Украинская база сборки боевых беспилотников. Среди сотрудников — легионер из Колумбии.

— Из какой ты части Колумбии?

— Из Боготы.

— Не боишься воевать?

—Нет.

На украинском сайте вербовки наемников, которых тут называют волонтерами, десяток отзывов от граждан Мексики, Перу, Панамы, Бразилии, Колумбии. Желающим обещают до 6 тысяч долларов в месяц. Криминальные связи — не препятствие.

«Например, человек по кличке Aguila 7. Это мексиканец, который записался под фальшивой сальвадорской личностью. Выяснилось, что он, вероятно, связан с мексиканским спецподразделением и потом перешел на сторону картеля Лос Зетас», — сказала журналист из США Катарина Шульц.

Боевая подготовка латиноамериканских бандитов уже вызывает беспокойство в США. Укрепление мексиканской границы было одним из предвыборных обещаний Трампа. Теперь Белый дом рискует получить у себя под носом настоящую горячую точку. И все благодаря Киеву, который едва ли не каждую неделю подкидывает Вашингтону новые сюрпризы.

«50% всего, что мы отправили на Украину, либо оказались в карманах Зеленского и его друзей, либо на черном рынке, где их перепродавали мексиканским картелям», — сказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Ранее Киев уже уличали в коммуникации с наркоторговцами. По данным нашей разведки, через порты Одессы в Европу шли поставки запрещенных веществ. Теперь же дело напрямую касается США. В украинской верхушке опасаются, что все это вынудит американского лидера окончательно отказаться от связей с Незалежной.

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