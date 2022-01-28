Как знак зодиака влияет на то, выберет человек карьеру или семью

Одни люди предпочитают отдаваться целиком и полностью карьере, а другие — строить семью. На то, какой выбор сделает человек, влияют небесные тела, убеждена астролог Элеонора Гинцбург. В беседе с ФАН она рассказала, какие именно факторы способствуют тому или иному пути.

По словам эксперта, в теории выбор зависит от знака зодиака, под которым родился человек. Но на практике все гораздо сложнее — существуют 12 домов гороскопа. То, в каком доме находится Солнце в момент появления человека на свет, оказывает мощное воздействие на новорожденного, порой меняя предрасположенность знака зодиака.

«Мы считаем, что в теории Козерог устремлен к карьере, а Рак — к семье. Но это крайне примитивная точка зрения. Очень много планет влияет на человека, каждая планета находится в каком-то доме. Если человек (по знаку зодиака — Прим. ред.) Рак, но Солнце находится в десятом доме, то он будет направлен на карьеру, потому что десятый дом соответствует карьере», — рассказала астролог.

Предпочтению сохранения домашнего очага, по ее словам, соответствует четвертый дом гороскопа. Именно он связан со знаком Рака.

Что же до карьеры и зарабатывания денег, ранее 5-tv.ru рассказывал, в каком возрасте разбогатеют представители знаков зодиака.