«Невозможно было смотреть»: Алена Свиридова пожаловалась на проблемы с кожей

Исполнительница хитов «Розовый фламинго» и «Бедная овечка» Алена Свиридова пожаловалась на серьезные проблемы с кожей, которые возникли после съемок шоу «Точь-в-точь» на Первом канале. Дело в том, что перед каждым выходом на сцену артистке в течение нескольких часов накладывали пластический грим.

Под толстым слоем специальных накладок и косметики нужно было находиться до самого окончания съемок. В результате лицо Свиридовой, по ее признанию, стало выглядеть плачевно. Радует певицу только одно — благодаря работе гримеров проще перевоплощаться. В рамках шоу она уже выступала в образах легендарной соул-исполнительницы Эми Вайнхаус, Мэрилин Монро и даже Валерия Леонтьева!

«После того как мы отсняли несколько первых выпусков, без слез на мое лицо невозможно было смотреть. Оно было весьма потрепанным, пришлось восстанавливать кожу», — цитирует звезду Sobesednik.ru.

Теперь Свиридовой приходится регулярно посещать косметолога, ей назначен курс лечения, который включает также процедуры ухода. Как объяснила певица, во время съемок проекта «дышат» у артистов только глаза, а все остальное лицо буквально заклеено. А тем, кто хоть раз выступал на сцене известно, насколько жарко бывает от направленных на тебя осветительных приборов. Поэтому всем артистам приходится справляться не только с волнением, но и с сугубо физическими испытаниями тела на прочность.

Instagram @alenasviridova

Несмотря ни на что Алена Свиридова усердно доказывает публике и пользователям сети, что стесняться своей внешности не нужно. 58-летняя певица не боится выкладывать фото в купальнике и резко обрывает попытки хейтеров осудить ее за недостатки фигуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алена Свиридова отреагировала на заявление Ксении Собча: чем смелее фотографии у взрослых женщин в сети, тем больше степень их отчаяния.