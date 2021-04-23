Одри Хепберн отдыхает! Климова в черном платье ослепила гостей ММКФ декольте и бриллиантами
Актриса в умопомрачительном наряде произвела фурор на красной фестивальной дорожке, а потом и в соцсети.
Фото: Instagram @klimovagram
Знаменитая российская актриса Екатерина Климова блеснула во всех отношениях на открытии 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ): на красной дорожке мама четверых детей появилась в эффектном черном платье с глубоким декольте и полностью открытыми плечами, и в роскошных бриллиантовых сережках.
Будучи в «умопомрачительном», как она сама потом написала, наряде, звезда с удовольствием позировала перед камерами, а небольшой фотоотчет с мероприятия опубликовала на своей странице в Instagram.
«Вчера открылся ММКФ. А это значит, что в Москве весна, что будет много новых и интересных фильмов и мероприятий, что жизнь продолжается! Все стабильно, чинно и благородно, как в старые добрые времена!» — подписала Климова снимки.
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Произведя своим сногсшибательным образом настоящий фурор на фестивале, Климова затем «сорвала овации» и в соцсети. Подписчики наперебой осыпают ее комплиментами, соревнуясь в изысканности эпитетов. А кто-то просто ставит множество смайликов и сердечек, не в силах словами выразить свое восхищение.
«Обворожительны, как сама весна!»;
«Голливуд по вам плачет»;
«Вы само совершенство»;
«Роскошная! Талантливая, яркая актриса!»;
«Огненная дива!!!»;
«Вспоминается Маргарита. Та самая, булгаковская»;
«Екатерина, вы на 100% затмили остальных участников церемонии»;
«Фантастически очаровательная и божественно красивая!» — не скупятся на похвалы фанаты.
Ранее 5-tv.ru показал звезд, появившихся в самых эффектных нарядах на красной дорожке в честь открытия ММКФ.
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