Самые эффектные наряды звезд на красной дорожке в честь открытия ММКФ — фото и видео

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 1 081

Организаторам удалось соблюсти все меры эпидемиологической безопасности и провести фестиваль офлайн.

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон, 5-tv.ru

В столице состоялось открытие 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Традиционно красная дорожка собрала звезд экрана и представителей шоу-бизнеса. 5-tv.ru рассказывает, чьи наряды произвели на публику наибольшее впечатление.

Король поп-эстрады, известный своей склонностью к эпатажу, удивил на этот раз публику скромностью своего облачения. Филипп Киркоров показался на церемонии в черном пиджаке с широкими плечами, столь любимые артистом пайетки украшали лишь его белоснежную рубашку. В руках певец держал миниатюрную сумку-саквояж с оригинальным дизайном.

Одними из первых появились девушки из группы «Фабрика». Певицы предстали в легких летних платьях, несмотря на то, что погода была не самая солнечная.

Группа "Фабрика"Группа «Фабрика». ТАСС / Новодережкин Антон

Компанию им составила и экс-солистка коллектива Саша Савельева, которая после рождения сына редко появляется на публике. Ее сопровождал супруг, актер Кирилл Сафонов.

Кирилл Сафонов и Александра СавельеваКирилл Сафонов и Александра Савельева. ТАСС / Новодережкин Антон

Дарья Повереннова показалась камерам в черно-белом стильном комбинезоне, оголявшем одно плечо. В сочетании с короткой стрижкой костюм делал актрису неотразимой.

Дарья ПоверенноваДарья Повереннова. ТАСС / Новодережкин Антон

Строгий брючный костюм выбрала для церемонии звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова. Черные туфли на высоком каблуке выгодно оттеняли слегка сдержанный и не сильно женственный наряд, придавая облику артистки элегантность и шарм.

Екатерина ВолковаЕкатерина Волкова. ТАСС / Новодережкин Антон

Вадим Верник, недавно переживший смерть отца, все же украсил своим присутствием открытие кинофестиваля. Ведущий пришел на мероприятие в черном костюме.

Вадим ВерникВадим Верник. ТАСС / Новодережкин Антон

Также во всем черном появился ведущий Вячеслав Манучаров. Он выбрал костюм более элегантного кроя.

Вячеслав МанучаровВячеслав Манучаров. РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Настоящий фурор произвела Екатерина Климова. Ее черное платье с глубоким декольте притягивало взгляды, а актриса с удовольствием позировала перед камерами.

Екатерина Климова Екатерина Климова. ТАСС / Новодережкин Антон

Дизайнер Белла Потемкина предстала в платье с пышной юбкой в мелкий горох и с рукавами буф. Особый шарм ее образу придавал белый воротничок, подчеркивающий V-образный вырез платья.

Белла ПотемкинаБелла Потемкина. РИА НОВОСТИ / Екатерина Чеснокова

Наряд Марины Зудиной вызвал неоднозначную реакцию у публики. Вдова Олега Табакова появилась в фиолетово-черном платье, напоминавшем по крою халат. Впрочем, саму знаменитость экстравагантность костюма явно не смущала — она охотно позировала перед фотографами.

Марина ЗудинаМарина Зудина. ТАСС / Новодережкин Антон

Татьяна Михалкова пришла в черном платье с черно-желтой накидкой. Ее голову украшал традиционный бант в тон наряда. Она призналась журналистам, что мода и кино, по ее мнению, связаны сильнее, чем кажется. Вместе с супругом она будет представлять на фестивале дизайнеров благотворительного фонда «Русский силуэт».

Татьяна МихалковаТатьяна Михалкова. ТАСС / Новодережкин Антон

Открытие фестиваля украсили собой и некоторые пары. Так, Тимур Бекмамбетов пришел с женой, а актер Владимир Яглыч с возлюбленной Антониной Паперной.

Тимур Бекмамбетов и Наталия ФишманТимур Бекмамбетов и Наталия Фишман. ТАСС / Новодережкин Антон

Владимир Яглыч и Антонина ПапернаяВладимир Яглыч и Антонина Паперная. ТАСС / Новодережкин Антон

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходил в онлайн-формате Берлинский кинофестиваль.

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