«Приехал, слава богу!» — Макеева похвалилась видео с сыном своего жениха в Москве

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Виктория Андреева
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Известная актриса боялась, что экс-супруга Романа Малькова не отпустит его ребенка в столицу России. Однако та протестовать не стала.

Фото, видео: Instagram @makeevan

Актриса Анастасия Макеева ликует: ее новый возлюбленный наконец-то свободен. 12 апреля Роман Мальков официально развелся с матерью своих четверых детей. Несмотря на тяжелый процесс, мужчина не намерен разрывать отношения с наследниками. Напротив, одного из них он уже взял под свою опеку. И звезда этому, кажется, только рада.

Накануне вечером Макеева разместила в Insta-сторис несколько видео с торжества по случаю дня рождения дочки близкой подруги. Среди прочих гостей был тот самый Андрей — старший сын Малькова от предыдущих отношений. Мальчик вел себя достаточно скромно. Видимо, еще не привык к московским тусовкам и местной обстановке.

«Мы на детском празднике. Тут бабушки, дедушки собрались, вон мамочка и Стефания маленькая. Ну и кое-кто к нам приехал, слава богу», — навела камеру на подростка Анастасия Макеева.

Instagram @makeevan

Раньше мальчик проживал вместе с матерью Светланой Мальковой, сестрой и двумя братьями в Словении. О детях ухажера именитой актрисы никто не знал, пока его бывшая жена не пошла на телевидение. Женщина умоляла мужа вернуться, взывала его к совести и упрекала Макееву в разрушении семьи. Однако попытки оказались тщетны, пишет сайт Teleprogramma.pro.

«Такое ощущение, что я в прошлой жизни перешла дорогу Макеевой. Ее статус разлучницы переходит в статус разрушителя! Она очень много аудиосообщений присылала старшему сыну, чтобы он переехал в Москву! И завтра нас остается уже четверо. Андрей переезжает к папе и Макеевой…» — возмущалась Светлана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Анастасия Макеева опубликовала скандальную переписку о сыне своего жениха.

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