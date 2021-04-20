Актриса Анастасия Макеева обнародовала скандальную переписку своего жениха Романа Малькова с бывшей женой об их сыне Андрее. В своих сообщениях Светлана Малькова якобы называет отпрыска наркоманом и в целом манипулирует экс-супругом с помощью детей. По версии Макеевой, ее соперница запрещает наследникам общаться с отцом и совершенно не думает об их чувствах — только о своих корыстных интересах.

После того, как Светлана выступила на популярном ток-шоу, где предстала в образе жертвы мужского коварства, новая возлюбленная Романа решила вступиться за него. В эфире Малькова обливалась слезами и заявляла, что бросивший ее с четырьмя детьми благоверный даже не пытается увидеться с ними. Актриса ответила на это скриншотами сообщений от Светланы, которые рисуют совершенно иную картину.

«Аким спит, все общение с детьми через суд, старшие без судов не хотят больше знать тебя. Аким уже забыл, органы опеки не дадут общаться с Акимом ради его психологического состояния… Андрей не соображает, что творит, он потеряет все годы, что тут жил, у него не будет не то, что ПМЖ, но и аннулируют вид на жительство. Ты сейчас ему ломаешь жизнь. Хочешь забрать его к себе? Забирай, он же наркоман и овощ», — так, по данным Макеевой, Малькова говорит о детях.

Instagram @makeevan

Актриса также опровергла информацию о том, что ее жених не поздравил сына с днем рождения. По телевидению ранее были показаны кадры с вечеринки, на которых мальчик ждет и не дожидается звонка от папы. Как утверждает Макеева, «поляна» была накрыта как раз на деньги Романа Малькова. Более того, он весь день звонил сыну, но Светлана намеренно не давала ребенку трубку.

Артистка уверена, что бывшая жена ее бойфренда жестоко обращается с детьми, заставляя их отказываться от отца шантажом. Анастасия даже готова предоставить все имеющиеся у нее материалы в качестве доказательства представителям органов опеки. По словам Макеевой, в доме Мальковой царит нездоровая атмосфера: старшего сына Андрея женщина выгнала из дома за желание общаться с папой: сейчас Роман ищет возможность вернуть парня домой. Кроме прочего, Светлана также распространяет информацию, что ее экс-супруг нищий и альфонс.

Также Макеева заявила, что ее возлюбленный долго не мог добиться развода от Светланы не из-за ее сильных чувств, а потому что та «выжидала шесть лет проживания в Европе» ради получения постоянного вида на жительство в Словении.

«ПМЖ получить она собирается по программе воссоединения с семьей благодаря компании, которую учредил и открыл Рома. Так что ее желание остаться в Европе напрямую зависело от Романа, и он пошел ей навстречу. Пока Светлана гастролирует в Москве по передачам, дети розданы по знакомым, хотя в России у них есть и отец, и родные бабушки и дедушки», — добила противницу артистка.

Ране 5-tv.ru рассказывал, как сам Роман Мальков прокомментировал конфликт между невестой Анастасией Макеевой и брошенной женой.