Работница ЖКХ погибла от удара молнии во время субботника под Владимиром

|
Алиса Маркова
1 952

По факту смерти жительницы города Гусь-Хрустальный следователи проводят проверку.

Работница ЖКХ погибла от удара молнии во время субботника под Владимиром

Фото: Depositphotos / kwasny222

Женщина погибла от удара молнии во время субботника в городе Гусь-Хрустальный во Владимирской области. Трагедия произошла около 15 часов в пятницу, 24 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя следственного управления СК по региону Марии Серовой.

«Дождя не было, он только начинался, был гром, они побежали от него, но не добежали», — отметила представитель ведомства.

По факту смерти жительницы города Гусь-Хрустальный следователи проводят проверку. Согласно информации на сайте мэрии Гусь-Хрустального, погибшей было 60 лет, она работала в муниципальном ЖКХ.

+5° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
75.09
-1.33 90.47
-1.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:52
Пропавшую подлодку ВМС Индонезии нашли на глубине 850 метров
11:44
Турецкий флот столкнулся с неожиданной проблемой из-за российских ЗРК С-400
11:29
«Заморожено плечо»: Аните Цой требуется операция из-за постковидных осложнений
11:13
Избивший сестру покорителя Арктики Чилингарова задержан
10:59
Хода нет: Россия закрыла часть акватории Черного моря для иностранных кораблей
10:45
Работница ЖКХ погибла от удара молнии во время субботника под Владимиром

Сейчас читают

Работница ЖКХ погибла от удара молнии во время субботника под Владимиром
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
Матвиенко рассказала, приживутся ли длинные майские выходные в России в будущем
«Паритет так паритет»: Захарова указала на огромный просчет Чехии в конфликте с РФ

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака