Работница ЖКХ погибла от удара молнии во время субботника под Владимиром

Женщина погибла от удара молнии во время субботника в городе Гусь-Хрустальный во Владимирской области. Трагедия произошла около 15 часов в пятницу, 24 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя следственного управления СК по региону Марии Серовой.

«Дождя не было, он только начинался, был гром, они побежали от него, но не добежали», — отметила представитель ведомства.

По факту смерти жительницы города Гусь-Хрустальный следователи проводят проверку. Согласно информации на сайте мэрии Гусь-Хрустального, погибшей было 60 лет, она работала в муниципальном ЖКХ.