Жену известного разведчика нашли мертвой в московской квартире

Жену известного советского разведчика Бориса Батраева нашли мертвой в собственной квартире в Москве. Зинаида Батраева скончалась на 99-м году жизни, причин насильственной смерти обнаружено не было. Об этом стало известно от ее дочери.

Зинаида Батраева родилась в 1929 году в деревне Дурыкино Московской области. Она поступила в Московский институт инженеров транспорта, однако получить диплом ей не удалось. Батраева резко сменила жизненные цели и зачислилась в Свердловскую межкраевую школу НКВД, из которой ее уже в 1943 году перевели во внешнюю разведку.

Зинаида Батраева достигла успехов, поэтому продолжила обучение уже в Высшей школе НКВД, где и познакомилась со своим будущим супругом Борисом Батраевым. Пара узаконила свои отношения в 1946 году.

Супруги работали во внешней разведке, поэтому часто выезжали за границу, где Зинаида представлялась женой высокопоставленного советского дипломата. Она активно помогала мужу с наблюдениями: устраивала приемы, принимала нужных гостей, под этим предлогом она также устраивала важные встречи.

Кроме того, Батраева и сама проводила секретные операции. Например, она лично знала мать убийцы Троцкого и помогала освободить его.

«Обычно мы встречались с Каридад в кафе. Иногда я ей приносила письма от Рамона, которые пересылались из Мексики через Центр. Периодически передавала деньги: Берия назначил ей пожизненную пенсию. Мне было очень жаль Рамона и его мать. И иногда на встречах мы „пускали слезу“. Все эти годы Каридад пыталась освободить сына. Ну, а для меня продолжавшиеся пять лет встречи с матерью были мучительны, так как я передавала бесконечные обещания Центра относительно скорейшего освобождения ее сына. Безусловно, предпринимались неоднократные попытки его освобождения, но все они были безуспешны», — вспоминала впоследствии Зинаида детали этой операции.

Супруги побывали не только в европейских городах, они также повидали Цейлон, Индию и Пакистан. Последняя рабочая командировка состоялась в 1987 году, а после этого пара разведчиков ушла на пенсию и занялась воспитанием внуков.

Борис Батраев занимал руководящие посты во внешней разведке СССР, а кроме того был главой Кабинета истории внешней разведки. Именно Батраев вернул в Россию архивы нобелевского лауреата Ивана Бунина. На счету разведчика множество медалей и наград, в том числе орден Красной Звезды и Дружбы Народов. Имя Бориса Батраева находится на Доске почета Службы внешней разведки России.

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