Бурное примирение вместо развода? Жена Дзюбы ждет третьего ребенка от героя секс-скандала

32-летний игрок «Зенита» Артем Дзюба поделился со своими подписчиками в Instagram снимком, на котором он запечатлен в компании друзей и супруги Кристины после спектакля «Дядя Ваня». Пользователи сети заметили, что жена спортсмена вероятнее всего находится в интересном положении.

«Третий на подходе! Поздравляем»;

«Как классно! У вас в семье скоро прибавление? Кристина красотка»;

«Надеюсь, сбудется его давняя мечта и родится дочь»;

«Скоро еще один малыш! Ура»;

«Артем Сергеевич, надеюсь нам всем тут дружно не показалось, и ваша давняя мечта иметь малышку-дочку в скором времени осуществится», — отметили пользователи сети.

Самые внимательные фанаты Дзюбы отметили: по размеру живота, не сложно догадаться, что Кристина Дзюба находится на последних месяцах беременности. Подписчики в Instagram спорят, была ли Кристина в положении в момент громкого секс-скандала, участником которого стал игрок петербургского клуба, или это последствия бурного примирения.

Артем Дзюба неоднократно становился героем громких и не очень приятных истории. СМИ писали о его изменах жене, дорогих вечеринках после матчей, а в ноябре прошлого года в сеть утекло видео интимного характера с нападающим «Зенита» в главной роли. После этого Кристина Дзюба даже хотела развестись с мужем. Теперь фанаты пары гадают: неужели именно беременность спасла семью от развода?

Instagram @artem.dzyuba

О жизни Кристины Дзюбы известно крайне мало. Жена капитана «Зенита» родилась в Нижнем Новгороде, а с будущим супругом познакомилась в 2012 году на вечеринке в Подмосковье. Уже через год после знакомства Кристина родила спортсмену первенца — сына Никиту. Еще через некоторое время общественность всколыхнула новость о романе Дзюбы с замужней телеведущей Марией Орзул. Скандал стал резонансным, в результате муж телезвезды подал на развод. При этом Кристина простила измену Артему, а на следующий год родила ему второго сына — Максима.

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