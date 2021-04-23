Удален из семьи! Дождавшаяся мужа из тюрьмы Алана Мамаева выдала красную карточку футболисту-изменщику

История любви футболиста Павла Мамаева и его супруги Аланы, похоже, все-таки подошла к концу. Стало известно, что суд в Ростове-на-Дону развел скандальную пару. Информацию на своей странице в Instagram косвенно подтвердила и сама модель, опубликовав часть переписки со своим адвокатом.

Семейную лодку Мамаевых, женатых с 2013 года, впервые качнуло осенью 2018 года, когда Алана в соцсети сообщила, что присоединяется к «отряду одиноких мам». Об изменах футболиста тогда речи еще не шло, Мамаева объяснила расставание с мужем тем, что он «резко изменился», не выдвинув каких-либо конкретных обвинений в его адрес.

Впрочем, уже на следующий день жена спортсмена удалила публикацию об их разрыве, сообщив, что «вышло недопонимание», но теперь между супругами снова все хорошо.

Осенью того же года глава семьи угодил в громкий скандал с дракой, закончившийся уголовным делом и отбыванием срока заключения. Алана на первых порах поддерживала мужа, даже выпустила специальные толстовки с именем Мамаева и второго фигуранта дела Александра Кокорина.

Однако уже в декабре, в то время как Мамаев содержался под стражей за хулиганство, его жена неожиданно обвинила мужа в измене, сообщив о некой его латвийской любовнице, из-за которой футболист даже устроил драку с водителем. При этом, по информации Аланы, девушка занималась проституцией.

«Мой „муж“ семью променял на девку, из-за которой и начался весь конфликт с водителем. Она из Вильнюса», — написала Мамаева в Instagram.

Примерно в это же время супруга футболиста заподозрила его в связи с бывшей участницей «Дома-2» Викторией Боней, на что та в ответ назвала ее «психопаткой» и посоветовала «заняться детьми, вместо того чтобы бегать по хирургам».

С выходом Мамаева на свободу в семье, наконец, воцарилась гармония. Однако ненадолго: в марте 2021 года Алана устроила очередной скандал, опубликовав в социальных сетях фото 29-летней испанки, которая, по ее мнению, могла быть любовницей мужа.

«Мой муж опять начал гулять. Думал, что в Испании никто не узнает. У меня все. Спасибо за сборы, ФК «Ростов», — заявила модель.

Буквально на следующий день Мамаеву нашли без сознания в московской квартире и госпитализировали в одну из столичных клиник. Предположительно, она наглоталась таблеток снотворного.

В то же время Ирен Гарсия Морено, которую Алана обвинила в связи со своим мужем, заявила, что собирается подать на Мамаеву в суд за публикацию личных данных и угрозы. Позднее испанка опубликовала в соцсети фото положительного теста на беременность, а уже на следующий день Мамаева заявила о своем разводе с футболистом.

На своей странице в Instagram 10 марта модель опубликовала фото с капельницей и сделала громкое заявление.

«Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов! Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному желанию! Считайте это официальным заявлением! Адвокаты уже работают! Надеюсь, больше у вас не будет вопросов», — написала супруга спортсмена.

Буквально на днях Мамаеву поддержала телеведущая Лера Кудрявцева, заявившая, что измена спортсмена — проявление подлости и циничности. При этом она посоветовала Алане незамедлительно подать на него в суд и потребовать выплаты алиментов.

И вот сейчас стало известно, что супруги, наконец, разводятся. Об этом уже по традиции сообщила Алана, опубликовав переписку со своим адвокатом Валентиной Перебякиной.

«И только позже, когда утихнут эмоции, ты задашься вопросом — а правильно ли я поступила, может нужно было сделать по-другому? Но стряхнув нахлынувшие мысли, ты поняла, что другого быть не могло. <…> Это тебе чистый лист. Только не начинай писать той же ручкой и тем же почерком, хорошо?» — написала Перебякина.

В свою очередь Алана Мамаева поблагодарила защитницу за работу в суде.

«Лучшая моя. Спасибо за сегодняшний процесс», — ответила модель на своей странице в соцсети.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, ясновидящая предсказала неизбежность развода Аланы и Павла Мамаевых. При этом футболист не даст бывшей жене спокойно искать новую любовь после их расставания, уверена экстрасенс.