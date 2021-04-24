Мужа экс-звезды «Дома-2» Дарьи Пынзарь задержали на границе с Украиной

Мужа экс-звезды «Дома-2» Дарьи Пынзарь Сергея задержали на границе с Украиной. Об этом пишет Starhit.ru со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы страны.

Сергей и Дарья уже несколько лет живут в Турции. Там у бывшего участника телестройки есть свой бизнес — строительный. Недавно знаменитости понадобилось перевезти автомобиль в Москву. Проблемы начались еще при выезде из Турции — ранее на границе ему не поставили отметку в документах. За это он получил штраф в размере 30 тысяч рублей. Пынзарь продолжил путь и во время пересечения границы Украины через Черноморский порт на теплоходе, оказался в руках пограничников Незалежной.

«Мужчина оказался известным российским блогером, который участвовал в популярных реалити-шоу «Дом-2» и «Свадебный размер — 2». Во время беседы с пограничниками россиянин подтвердил факт пребывания на территории Крыма в 2016 году, и сообщил, что на полуостров попал паромным сообщением через закрытый пункт пропуска «Керчь», — заявила пресс-служба ведомства.

На Украину Пынзарь так и не попал, и не попадет еще три года. Ему запретили въезд в страну. К слову, пред самым путешествием Пынзарь пообещал своим подписчикам, что расскажет, тяжело ли перегнать автомобиль из Турции в Москву.

Знакомство Дарьи с Сергеем состоялось на шоу «Дом-2». Там молодые люди приняли решение официально вступить в брак. Сейчас пара живет в Турции и занимается воспитанием детей, не забывая при этом общаться с публикой через YouTube и соцсети.

Ранее 5-tv.ru писал, что муж Дарьи Пынзарь приревновал ее к «турку» и устроил семейные разборки.