«Не на что купить продукты»: друг Зверева рассказал о бедности стилиста

Многие российские звезды жаловались на «катастрофическое» снижение доходов из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Однако некоторые знаменитости действительно ощутили на своей шкуре дыхание кризиса. Так, известный стилист и певец Сергей Зверев находится в действительно критическом положении.

Можно, конечно, не без иронии отнестись к таким показателям «бедности», как появление на красных дорожках и светских раутах в одних и тех же нарядах, или ухудшение финансовой составляющей сети парикмахерских салонов премиум-класса. Но, как рассказал друг Сергея Зверева, король отечественного гламура находится на грани разорения.

«Сергей сильный, гордый и никогда не попросит помощи у коллег, но его положение бедственное. Он в депрессии, последний раз, когда я у него был, ему было не на что купить продуктов», — сообщил шокирующие подробности молодой человек в ходе беседы с изданием Popcake.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что король гламура Сергей Зверев намерен участвовать в выборах депутатов Госдумы в 2021 году от Бурятии.