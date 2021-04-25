Эмоциональное суперлуние: астропрогноз на неделю с 26 апреля по 2 мая

Астролог Алена Никольская рассказала 5-tv.ru, что ждет представителей зодиакального круга на неделе с 26 апреля по 2 мая 2021 года. По словам эксперта, особое влияние на самочувствие и настроение людей окажет Луна, которая подойдет максимально близко к Земле во вторник в 18:33 по московскому времени. Однако сила ее воздействия будет ощущаться и в понедельник, и в среду.

В первые три дня недели стоит быть предельно внимательным к своим мыслям и поступкам — чары Луны будут способствовать конфликтам и острым реакциям на происходящее. Закончится неделя главным православным праздником — Пасхой, поэтому 2 мая также будет для многих знаковой датой.

«У нас с вами сейчас в Тельце находятся несколько планет — Солнце, Меркурий, Венера и Уран. Солнце, Меркурий и Венера — это личностные планеты, которые отвечают за то, что нам нравится, за то, как мы воспринимаем, за любые контакты и коммуникации с внешним миром. А Уран — это планета неожиданностей, необычных вещей, а также инсайтов и удивительных поворотов событий», — отмечает астролог.

Алена Никольская советует приготовиться к сюрпризам, которые уготовили небесные тела. Возможно, вам удастся преуспеть в карьере или наладить отношения с нужными и приятными вам людьми. Все успехи будут зависеть от умения сдержать накал страстей и рассуждать холодной головой.

«Это новолуние будет в оппозиции: Солнце в Тельце, а Луна в Скорпионе. Полнолуние будет непростое. Мало того, это будет не просто полнолуние, а Розовое суперлуние. Розовое, потому что всегда в апреле, мае и июне Луна окрашивается в красные тона, иногда розоватые. А суперлуние — потому что в понедельник, вторник и среду Луна ближе всего будет подходить к Земле. Она будет как огромный кусок сыра на небе!», — говорит астролог.

По словам эксперта, грядущее полнолуние не только обострит чувства, но и подарит энергию для удивительных свершений. Именно в эти дни при желании можно совершить настоящий прорыв в профессиональной или творческой деятельности. Никольская призывает как следует подумать о своей судьбе и понять, какой ее аспект нуждается в переменах.

«Не сидите, сложа руки, потому что полнолуние — это тот период, когда нужно действовать и двигаться максимально активно. И берегите себя, полнолуние в этом апреле будет непростое», — заключила астролог.

Ранее 5-tv.ru публиковал предостережение Василисы Володиной относительно неоднозначного периода с 23 апреля по 11 июня. Астролог и телеведущая рассказала, чего категорически нельзя делать в это время.