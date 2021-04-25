Возможный виновник смертельного ДТП в Хабаровске оказался известным бизнесменом

В результате крупного ДТП в центре Хабаровска погибли два человека. По предварительным данным, за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser, который протаранил несколько машин, находился бизнесмен Виктор Малафеев.

Согласно данным 5-tv.ru, предприниматель занимал руководящую должность в компании «Скрап Фар Ист», которая предоставляла услуги по аренде различной техники, а также, по неофициальным данным, управляла активами задержанного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Сейчас организация проходит процедуру банкротства — иск был подан «МПС Банком», который требует с фирмы 500 миллионов рублей.

Кроме того имеется информация, что Малафеев является дальним родственником бывшего главы региона, который арестован по подозрению в организации заказных убийств. Виктор — брат Вячеслава, мужа приемной дочери Фургала Екатерины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Хабаровске на перекрестке улицы Дзержинского и Уссурийского бульвара произошло массовое ДТП. Внедорожник Toyota Land Cruiser на скорости врезался в Renault Kaptur. В результате столкновения легковушка перевернулась, водитель и пассажир Renault скончались на месте. Внедорожник же отскочил от удара в сторону и протаранил еще три авто.

5-tv.ru удалось узнать, что утром 25 апреля машину предпринимателя остановили для проверки сотрудники ДПС. Водитель внедорожника для вида притормозил, подождал, пока один из инспекторов дойдет до его авто, а после нажал на газ. По словам очевидцев, Land Cruiser летел по городу на огромной скорости, проезжая перекрестки на красный сигнал светофора. В результате машина протаранила автомобиль Renault, последний перевернулся, едва не влетев в столб. А Toyota бизнесмена врезалась еще в три авто.

В региональной ГИБДД отметили, что экспресс-тест водителя Toyota Land Cruiser на состояние опьянения показал положительный результат. Однако мужчина не согласился с результатами теста и был направлен для прохождения повторного освидетельствования в медучреждение. Также выяснилось, что машина принадлежит юридическому лицу, а водитель управлял ею без согласия собственника.

По некоторым данным, Малафеев пытался утверждать, что был не за рулем в момент аварии, а спал на заднем сиденье, а водитель якобы сбежал с места происшествия. Также есть информация, что водитель некоторое время назад сбил на автомобиле девушку. На момент аварии он был пьян. Пострадавшая осталась инвалидом.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Хабаровске рейсовый автобус превратил подрезавшую его легковушку в груду металла. В результате ДТП пострадали три человека.