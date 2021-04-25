Брат Дани Милохина Илья сбежал из наркологической клиники

Старший брат звезды TikTok Дани Милохина Илья сообщил своим подписчикам в Instagram, что не смог справиться с зависимостью от запрещенных веществ и сбежал из наркологической клиники. Стоит отметить, что в стенах рехаба парень провел всего несколько дней, однако, по его словам, этого времени хватило, чтобы понять — надежды на скорое исцеление нет.

«К сожалению, я не смог вылечиться. Я решил покинуть больницу. Простите все, кто в меня верил и кого я подвел. Мне сложно бороться с зависимостью. Деньги мне не переводите, даже если я буду просить в долг. Я их вам не отдам. Хоть так сможете помочь мне побороть свою зависимость», — написал Илья в разделе сторис.

Instagram @_ilya_milokhin_

О том, что Милохин-старший в очередной раз не устоял перед соблазном и вернулся к наркотикам, недавно рассказала Мария Погребняк — в ее тикток-хаусе PopStar Илья пребывал вместе с другими блогерами. Светская львица сообщила поклонникам, что постарается помочь молодому человеку, но не выразила уверенности в его благополучном будущем.

«Мы до последнего пытались наладить с ним контакт. Но недавно он сорвал концерт у группы и не вышел на сцену. Уехал. Оказалось, что вновь начал употреблять запрещенные вещества. Больно? Честно, да», — признавалась Погребняк.

Илья и его брат Даня воспитывались в детском доме, а позже в приемной семье. Известными парней сделали их блоги в социальных сетях. Несколько месяцев назад стало известно, кто настоящие родители Милохиных — после долгой разлуки близкие встретились в студии популярного ток-шоу. Но в последнее время браться конфликтуют и не общаются, пишет «Дни.ру».

Ранее 5-tv.ru писал, что Илья Милохин намекнул на чувства к замужней Марии Погребняк.