Вышибить «Росатом». Политолог назвала интересантов российско-чешского скандала

В скандале вокруг дела о взрывах во Врбетице есть ряд крупных интересантов, которым выгодно поссорить Россию с Чехией, используя уже популярную антироссийскую риторику. И одной из главных целей этих игроков является ослабление роли «Росатома» на энергетическом рынке. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказала политолог, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.

«Есть крупные интересанты — прежде всего, США, их союзники в Европе в лице Соединенного Королевства, а чехи здесь — разменная монета. И те слова, которые сказал президент Чехии — тоже подтверждение того, что ему приходится лавировать между разными центрами силы. И эта игра еще более серьезна, потому что здесь задействованы интересы госкорпораций, в том числе связанных со строительством атомных электростанций. Поэтому здесь целый микс интересов, столкнувшихся на антироссийской почве. <…> У бизнеса есть интерес вышибить главного конкурента в лице „Росатома“ из этого рынка, потому что сейчас он занимает лидирующие позиции», — объяснила Еремина.

Чехия, пойдя на поводу у американцев, по ее мнению, нанесла удар по собственным интересам. Зато ведущие бенефициары этого процесса в лице США и их союзников получат ряд желанных преимуществ. В современной истории уже были примеры таких случаев, напомнила политолог. А Вашингтон лишь продолжает привычную тактику «бега за несколькими зайцами».

«Слова президента Чехии нельзя расценивать никак иначе, как попытку лавировать. Понятно, что здесь в рамках аргументации ничего предоставить нельзя, а обвинения очень серьезные. И получается, что Чехия себя обескровила на дипломатическом уровне — фактически она будет вынуждена отказаться и от перспектив получить вакцину „Спутник V“, она себя лишила возможности диалога на высоком дипломатическом уровне. И через Чехию теперь другие страны получают преимущества», — резюмировала политолог.

Президент Чехии Милош Земан спустя неделю после высылки российских дипломатов и обвинений Москвы в причастности к взрывам 2014 года во Врбетице выступил с речью, посвященной этому инциденту. Глава государства заявил, что на данный момент нет доказательств участия российских агентов в этих событиях, однако, если они появятся, Россия будет должна заплатить за это. В качестве платы за возможную причастность к взрывам он назвал исключение «Росатома» из тендера на завершение АЭС Дукованы, решение о котором уже было принято чешскими властями на минувшей неделе.

Ранее 5-tv.ru рассказывало, что спровоцировало чрезвычайное обращение президента Чехии.