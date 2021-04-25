Витас 2.0. Почему россиянин Лелуш обрел бешеную популярность в Китае?

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 1 111

Китаевед рассказал, что так подкупило жителей азиатской страны в молодом человеке, не умеющем петь и танцевать.

Фото, видео: Instagram @bogatcio

Россиянин Владислав Иванов, прославившийся в сети под ником Lelush, волей случая стал новым поп-идолом китайской молодежи из-за своей андрогинной внешности. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал китаевед, историк, писатель, глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

По словам эксперта, молодой человек имеет черты лица, которые считаются крайне привлекательными в КНР. В истории уже был пример подобного бума внимания со стороны китайской аудитории к одному россиянину — славу в восточной стране снискал когда-то певец Витас, напомнил китаевед.

«Успех Лелуша на китайской „Фабрике звезд“, на мой взгляд, во многом связан с его внешностью. Дело в том, что именно такой образ — субтильная фигура, слегка женственные черты лица — очень популярен в Китае. И многие китайские кинозвезды и певцы выглядят именно так. Если вспомнить начало этого века, то певец Витас так же стал популярен в Китае, отчасти благодаря своему голосу, и отчасти благодаря схожей внешности», — объяснил Котков.

Безобидная поездка в Китай Владислава Иванова с целью поработать переводчиком на шоу-аналоге российской «Фабрики звезд» обрушила на молодого человека неслыханную популярность. Согласившись стать участником шоу чисто формально, для необходимой численности конкурсантов, он внезапно обрел свою аудиторию — китайцы разглядели в нем настоящего артиста.

Напрасно парень демонстрировал отсутствие вокальных и танцевальных талантов из выпуска в выпуск и намерено писал тексты песен, напрочь лишенные смысла — любовь жителей КНР лишь росла, и его отказывались выгонять из шоу. Уйти добровольно парень не мог, так как контракт, который он подписал, предполагал многомиллионные компенсации в случае разрыва. Так продолжалось до самого финала: лишь 24 апреля Лелуш смог, наконец, освободиться из «китайского плена», выбыв из проекта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем известен 27-летний россиянин Владислав Иванов, так полюбившийся китайцам в роли Лелуша.

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