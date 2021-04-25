Актер Александр Паль задержан после обвинения в избиении хоккеиста Антипова

Актер Александр Паль задержан после обвинения в избиении хоккеиста Кевина Антипова. Как стало известно 5-tv.ru, знаменитость доставлен в отдел полиции. Вместе со звездой фильма «Парень с нашего кладбища» задержан мужчина, который не отрицает причастность к избиению спортсмена.

Сейчас полицейские разыскивают третьего подозреваемого в нападении на Кевина Антипова.

Об избиении экс-игрока молодежной команды ЦСКА стало известно со слов самого пострадавшего. Хоккеист написал заявление в полицию, в котором указал, что якобы среди напавших на него 23 апреля трех мужчин узнал актера Александра Паля.

В результате спортсмен получил серьезные челюстно-лицевые травмы: медики диагностировали у него ушибы, перелом челюсти, носа и орбитальной кости. Также Антипов заявлял, что похожий на актера мужчина во время нападения вел себя неадекватно, возможно, находясь под действием алкоголя или наркотиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что момент избиения хоккеиста Антипова в Москве сняли камеры видеонаблюдения.