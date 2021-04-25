Актер Александр Паль задержан после обвинения в избиении хоккеиста Антипова

|
Василий Заика
Эксклюзив 2 518

Инцидент произошел в столичном районе Хамовники 23 апреля.

Актер Александр Паль задержан после обвинения в избиении хоккеиста Антипова

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Актер Александр Паль задержан после обвинения в избиении хоккеиста Кевина Антипова. Как стало известно 5-tv.ru, знаменитость доставлен в отдел полиции. Вместе со звездой фильма «Парень с нашего кладбища» задержан мужчина, который не отрицает причастность к избиению спортсмена.

Сейчас полицейские разыскивают третьего подозреваемого в нападении на Кевина Антипова.

Об избиении экс-игрока молодежной команды ЦСКА стало известно со слов самого пострадавшего. Хоккеист написал заявление в полицию, в котором указал, что якобы среди напавших на него 23 апреля трех мужчин узнал актера Александра Паля.

В результате спортсмен получил серьезные челюстно-лицевые травмы: медики диагностировали у него ушибы, перелом челюсти, носа и орбитальной кости. Также Антипов заявлял, что похожий на актера мужчина во время нападения вел себя неадекватно, возможно, находясь под действием алкоголя или наркотиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что момент избиения хоккеиста Антипова в Москве сняли камеры видеонаблюдения.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
75.09
-1.33 90.47
-1.57
Эмоциональное суперлуние: астропрогноз на неделю с 26 апреля по 2 мая

Последние новости

0:06
Страстная неделя по дням: что нужно непременно успеть сделать до Пасхи
23:52
В шоу «Маска» рассекретили Неваляшку
23:28
«Погода не шашлычная»: синоптик поделился прогнозом на майские праздники
23:07
Комплексы? Кокляев объяснил причину вероятного нападения Паля на хоккеиста
22:51
Ярмольник продает раритетное авто по цене «трешки» в Подмосковье — фото
22:34
Актер Александр Паль задержан после обвинения в избиении хоккеиста Антипова

Сейчас читают

Актер Александр Паль задержан после обвинения в избиении хоккеиста Антипова
Александра Паля сняла камера видеонаблюдения недалеко от места избиения хоккеиста
Матвиенко рассказала, приживутся ли длинные майские выходные в России в будущем
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака