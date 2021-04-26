«Она хочет забрать у меня жизнь»: Алиса Казьмина обвинила мать Аршавина в порче

Алиса Казьмина уверена, что ее бывшая свекровь навела на нее порчу и хочет забрать самое ценное, что осталось у девушки — ее жизнь. Об этом бывшая супруга известного футболиста рассказала в эфире программы «Пусть говорят».

Алиса потеряла возможность ходить самостоятельно, кроме того, девушка все еще живет с провалившимся носом. На теле бывшей супруги футболиста появились некротические язвы, ее ноги болят и кровоточат. Черная полоса и не думает кончаться, считает она.

«Я должна каждый день ездить на перевязки, нельзя надевать красивую обувь — больно очень. На второй ноге у меня то же язва, просто не прорвало еще. Я просто хочу, чтобы ко мне не липли больше болезни, чтобы это закончилось все. Когда я вышла из больницы, думала, что начну делать нос. Но опять все откладывается на два-три месяца», — с болью в голосе рассказала экс-жена Аршавина.

Она уверена, все эти беды свалились на нее не случайно — во всем виновата ее давний враг - Татьяна Аршавина, мать футболиста.

«Нагнали какую-то черную силу, и никакое раскаяние, никакое покаяние тут не поможет. Тут надо человеку остановиться. Теперь она хочет забрать у меня жизнь, здоровье. Не бывает такое количество редких заболеваний за полгода. Я верю в то, что это может делать Татьяна Ивановна», — поделилась Алиса Казьмина.

Экс-супруга Аршавина уверена, что их брак распался из-за влияния властной матери. Кроме того, даже в разводе пары могли быть замешаны сверхъестественные силы, заявила она.

«Может, это секта. Она его туда подтянула. В Казахстане еще начались раздоры. Они были колдовские. Он изменился. Просто стал холодный, зашуганный, стал все проверять», — рассказала Алиса Казьмина.

Женщина также отметила, что даже ее соперница Юлия Барановская пожалела ее.

«Не жаль только одному человеку — Андрюшке», — заключила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как врач покойной Юлии Началовой прокомментировал случай Алисы Казьминой.