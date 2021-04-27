Сын Олега Газманова пожаловался на угрозы после съемок в шоу

Сын известного исполнителя Олега Газманова, певец Родион Газманов принял участие в съемках программы Андрея Малахова. Темой передачи стало жестокое обращение с животными на протравочных станциях (специальных мест, где охотничьих собак учат распознавать предмет охоты).

В эфире был показан сюжет про медведицу, живущую на одной из таких станций. Зоозащитники утверждали, что животное содержится в ужасных условиях. Однако Родион Газманов ничего такого не увидел. Он подчеркнул, что не является сторонником охоты, но и каких-либо повреждений у медведицы не заметил.

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Как оказалось, не все разделяют подобное мнение. В социальных сетях исполнителю стали писать сообщения не только с обвинениями в поддержке издевательств над животными, но и откровенными угрозами.

«Вчера в личку и комментарии посыпались гневные заявления правозащитников, вперемешку со вполне оформленными угрозами», — рассказал певец на своей странице в Instagram.

Взгляды подписчиков Родиона Газманова также разошлись в его блоге — одни считают охоту делом полезным и приятным, другие предлагают перестать работать на бойни.

«Часто показывают, как происходит притравка на этих станциях. Особенно на детей зверят. А лис они вообще рвут на части. Это просто казнь»

«По-человечески прошу вас, может вы все-таки одумаетесь и как-то пойдете на встречу зоозащитникам и примите участие в спасении ни в чем не повинной души. И не надо будет везде писать, что вам угрозы сыплются»

«Родион, вы в прямом эфире поддержали живодеров», — указали пользователи в комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Родион Газманов на своей странице в Instagram устроил «акцию в поддержку Ольги Бузовой», чтобы помочь телеведущей найти нового мужчину после разрыва с Давой.