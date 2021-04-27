Отдала жизнь за дочь: какая печальная участь была уготована Марине Левтовой

Заслуженная артистка России Марина Левтова трагически погибла в ночь на 27 февраля 2000 года. Ей было всего 40 лет. Дочь звезды, актриса Дарья Мороз, с ужасом вспоминает события той зимы. Она уверена: не будь слишком настойчивой, могла бы сохранить жизнь матери. В произошедшем есть отчасти и ее вина.

Поздним вечером 26 февраля в актерском клубе «Кино» была грандиозная вечеринка по случаю выхода фильма «Фортуна» с Мороз в главной роли. Здесь же присутствовали ее мама Марина и папа — знаменитый режиссер Юрий Мороз. Под конец мероприятия один из гостей — бизнесмен Михаил Рудяк — предложил компании продолжить веселиться на его даче в поселке Раздоры Одинцовского района.

Как и многим, 16-летней Дарье захотелось покататься на снегоходах. Рудяк сел за руль, девушка расположилась рядом. Но вдруг в разговор встряла ее мама. Марина Левтова уговаривала наследницу остаться в доме, потому что было очень темно. Но бизнесмен обещал, что ничего страшного не случится. Немного подумав, актриса села рядом с наследницей, и трое отправились в путь.

Все было хорошо до того момента, пока Михаил не заблудился в кустарниках и не свернул в овраг.

«Скорость была немаленькая. Мы слетели в овраг и врезались в дерево. Собственно, мама вообще не должна была оказаться на этом снегоходе. Миша хотел прокатить меня. А мама сказала, что нет, это опасно. И села за мной. Считаю, что она меня уберегла этим. Я меньше всех пострадала», — делилась переживаниями Дарья Мороз с телеведущим Борисом Корчевниковым.

Медики заключили, что Марина Левтова скончалась в результате серьезной черепно-мозговой травмы. Управлявший снегоходом Михаил Рудяк вскоре после аварии впал в кому, выбраться из которой ему было не суждено.

«Я очнулась в больнице. Долгое время я не знала, что случилось с мамой, мне сказали, наверное, через день-два. Я, по-моему, рвалась на похороны, но была еще не в состоянии перемещаться. Это странно, мне кажется, я не сразу, а только через несколько лет осознала, что мамы больше нет», — заключила Мороз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Мороз наконец рассказала правду о своих отношениях с актером Павлом Прилучным.