До боли в сердце: кого любил и боготворил Кахи Кавсадзе

Ушел из жизни знаменитый грузинский актер, звезда фильма «Белое солнце пустыни» Кахи Кавсадзе. Ему было 85 лет.

Всю жизнь Кахи руководствовался главным правилом — будь честным с собой и окружающими и не совершай поступков, за которые было бы стыдно. По воспоминаниям друзей и близких, Кавсадзе был настоящим мужчиной. Он стойко преодолевал трудности, препятствия. Правда, одна боль никогда не давала ему покоя. Боль в душе, появившаяся после смерти любимой супруги.

«Никогда в жизни я не сказал Белле заветной фразы: „Я тебя люблю“. Но вел себя так, что она все понимала без слов», — Кахи Кавсадзе.

Любовь, похожая на сон

Кахи впервые увидел Беллу Мирианашвили, когда учился на втором курсе Тбилисского театрального института. Ей было 18 лет, ему — 22. Молодые люди понравились друг другу с первого взгляда. Как вспоминал Кавсадзе, после этой встречи никаких других женщин для него не существовало.

Влюбленные очень долго встречались. Томные вечерние прогулки, поцелуи украдкой — все это их устраивало. Однако мама актера была против таких «свободных» отношений. Сказала «хватит» — и высокий красавец повел избранницу под венец.

Кахи и Белла были счастливы вместе долгих 26 лет. Но только первые три года из них она была здорова.

РИА Новости / Галина Кмит

Трагедия всей жизни

Кавсадзе рассказывал, что состояние здоровья супруги серьезно ухудшилось после рождения второго ребенка. На пятом месяце беременности Белла почувствовала недомогание, затем у нее поднялась высокая температура. Лечиться медицинскими препаратами женщина отказалась — вдруг они навредят плоду? Кое-как она справилась с болезнью. Но так ей лишь показалось.

Когда появился на свет второй наследник, Мирианашвили практически перестала двигаться. Ей диагностировали инфекционное заболевание нервных окончаний — осложнение после той самой простуды.

«Мы думали, что пройдет. Но не прошло. Постепенно она слегла. Во всех моих заграничных поездках я искал лекарства, способные ее поднять с постели, стимуляторы. Вначале отнялись ноги, а потом и руки. Но чем больше она теряла позиции, тем сильнее становилась», — цитирует Кахи Sputnik.

Белле не нравилось, когда ее жалели. Она всегда была оптимисткой и до последнего боролась за жизнь.

РИА Новости

Ни разу за все 26 лет совместной жизни Кахи и Белла не поругались. В их семье царили гармония, полное взаимопонимание. Кавсадзе не скрывал: он хоть никогда не признавался жене в любви, но она всегда точно знала — супруг ее боготворит. Как много сделал он ради избранницы — не счесть.

Мирианашвили подарила мужу дочку Нануку и сына Ираклия. Ее не стало в 1992 году.

«Она просто заснула. Последнее, что сказала, прежде чем уйти насовсем: „Оставьте меня в покое, не лишайте блаженства“. По-русски произнесла эти слова», — вспоминал Кахи.

Одна жизнь — одна любовь

Кахи Кавсадзе всегда пользовался популярностью у противоположного пола. Высокий, статный красавец, да еще и успешный актер. Однако после кончины жены он так и не смог найти себе спутницу. Просто не хотел.

В актерской «тусовке» еще когда Кахи был молод поговаривали: он наверняка изменяет Белле с длинноногими девицами. Но выяснилось, что это были всего лишь домыслы. После инцидента на съемочной площадке «Белого солнца», все окружавшие Кавсадзе женщины потеряли надежду на интрижку.

Кадр из фильма «Мамлюк» (1958) реж. Давид Рондели

Речь идет о съемке «жаркой» сцены с виноградом. По сценарию Кахи должен был лежать на постели, а сверху на нем — совершенно обнаженная «наложница», которая кормила бы «мужа» сочными ягодами. Актер согласился на эксперимент только в брюках и велел посторонним покинуть павильон. Когда все были на своих местах, на площадку вдруг влетела Белла. Она смутилась, но не стала препятствовать процессу.

«Позже, она познакомилась со всеми моими „женами“. И я не забуду, как одна из них пожаловалась ей: „Вот теперь понятно, почему наш хозяин не обращает на нас внимания“», — смеялся Кавсадзе.

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