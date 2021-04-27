Знаменитый грузинский актер Кахи Кавсадзе ушел из жизни. По данным РИА Новости, у звезды был диагностирован коронавирус. Дата и место прощания пока не объявлены.

Кахи Кавсадзе окончил Тбилисский театральный институт имени Руставели. С 1959 года служил в Театре имени Руставели. Его фильмография насчитывает множество кинокартин, из них наиболее известные зрителям - «Белое солнце пустыни», «Житие Дон Кихота и Санчо», «Шейлок», «Мелодии Верийского квартала», «Покаяние».