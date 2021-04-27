Умер Абдулла из «Белого солнца пустыни» — актер Кахи Кавсадзе
| Карина Бернтгольц Общество Срочная новость 1 671
По предварительным данным, звезда умер из-за осложнений после коронавируса.
Фото: РИА Новости / Галина Кмит
Знаменитый грузинский актер Кахи Кавсадзе ушел из жизни. По данным РИА Новости, у звезды был диагностирован коронавирус. Дата и место прощания пока не объявлены.
Кахи Кавсадзе окончил Тбилисский театральный институт имени Руставели. С 1959 года служил в Театре имени Руставели. Его фильмография насчитывает множество кинокартин, из них наиболее известные зрителям - «Белое солнце пустыни», «Житие Дон Кихота и Санчо», «Шейлок», «Мелодии Верийского квартала», «Покаяние».
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