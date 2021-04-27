Уничтожат энергетикой: Каких знаков зодиака боялась сама Ванга?

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Анна Васильева
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Болгарская провидица считала, что именно эти представители зодиакального круга обладают особой силой и энергией, которые полностью скрывают человека.

Уничтожат энергетикой: Каких знаков зодиака боялась сама Ванга?

Фото: Depositphotos / andriano_cz

Ванга — одна из самых знаменитых предсказательниц. К ней за советом и за помощью часто обращались известные люди и политики. Болгарская провидица считала, что существуют несколько знаков зодиака, которые могут влиять на судьбу и жизнь человека. Причем это влияние — не всегда положительное.

Скорпион

Ради окружающих Скорпионы готовы идти на подвиги. Представители этого знака — умные, интересные, разносторонне развитые личности, которые нередко занимают руководящие посты на работе.

Также из Скорпионов получается много деятелей искусства. Рожденные под этим знаком люди — любимчики судьбы. Они практически никогда не делают глупостей. От природы им дан хороший ум. Они часто обладают магическими способностями. Именно из-за этого Ванга опасалась Скорпионов. Она часто не могла прочесть мысли этих людей, пишет Rsute. 

Лев

Львы — хитрые, ранимые и недоверчивые. Они всегда вызывали сомнения у окружающих людей. Часто Львы — богатые и успешные люди. Но они плохо распоряжаются заработанными деньгами. Именно поэтому представители этого знака покупают очень много ненужных вещей, которые могут долго без дела пылиться в их домах.

Главная проблема Львов — они используют далеко не все силы и таланты, которыми их наградила природа. При этом Львам просто необходимо чувствовать свою значимость и важность. Для того, чтобы заполучить необходимое количество внимания, Львы готовы даже на аморальные поступки.

Рыбы

Рыбы — третий знак зодиака, которого опасалась Ванга. Ясновидящая считала, что у Рыб невероятно сильная энергетика, благодаря которой они могут сподвигнуть окружающих абсолютно на любые поступки.

Рыбы — упрямы и обидчивы. Свою душу представители этого знака открывают только избранным. Также люди, рожденные под знаком Рыб, могут быть мстительны и коварны. С ними очень непросто найти общий язык.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как представителям знаков зодиака ускорить встречу с любовью всей своей жизни.

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