Последние цветы и аплодисменты: кадры прощания с заслуженной артисткой Екатериной Райкиной

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 750 0

Панихида проходит в Высшей школе сценических искусств Константина Райкина.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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В Москве проходит церемония прощания с Екатериной Райкиной

Появились кадры с церемонии прощания с актрисой театра и кино, заслуженной артисткой РСФСР Екатериной Райкиной. Видео публикует 5-tv.ru.

Прощание проходит в Высшей школе сценических искусств Константина Райкина в Москве. К залу люди несут цветы. Проститься с актрисой пришли ее родные, друзья, коллеги и поклонники.

После церемонии Екатерину Райкину кремируют. Урну с ее прахом планируют захоронить на Новодевичьем кладбище Москвы — в могиле родителей актрисы, народного артиста СССР Аркадия Райкина и Руфи Райкиной-Иоффе.

Екатерина Райкина умерла 3 ноября в возрасте 88 лет. По словам ее сына Алексея Яковлева, актриса скончалась в московской больнице. В начале октября ее госпитализировали с подозрением на острое кишечное кровотечение. Врачи оценивали состояние артистки как тяжелое. Смерть наступила по естественным причинам.

Райкина родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде в актерской семье. На сцену она впервые вышла в 12 лет. В 1959 году артистка окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина и поступила в Театр имени Евгения Вахтангова, которому посвятила около 50 лет.

В 1976 году Екатерине Райкиной присвоили звание заслуженной артистки РСФСР. Среди ее театральных работ — спектакли «Принцесса Турандот», «Дамы и гусары», «Золушка» и «Мещанин во дворянстве». В кино актриса сыграла в картинах «Софья Перовская», «Благочестивая Марта» и «Клуб женщин».

Екатерина Райкина была старшей дочерью Аркадия Райкина. Ее младший брат — народный артист России Константин Райкин. В последние годы актриса жила одна, о ней заботился сын Алексей.

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