🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 апреля, убывающая Луна в знаке Скорпиона поможет вам принять самые ответственные решения. Это прекрасный период для освобождения от давнишних привычек, также нужно пробовать новое. В отношениях — время сближения и романтики.

♈ Овен

Сегодня ожидайте появления смелых идей, которые помогут изменить мир и сделают вас сильнее. Однако не все будут готовы принять ваши инициативы. Вам следует помнить, что почти всех гениев не понимали их современники. Будьте верны себе и следуйте за мечтами.

Космический совет: не бойтесь рисковать.

♉ Телец

Ваши отношения — идеальное сочетание любви, сочувствия, сострадания и смеха. Но это не значит, что вы всегда во всем сходитесь во взглядах. Это просто означает, что вы научились расставлять приоритеты в том, что действительно важно. Для одиноких Тельцов убывающая Луна может принести с собой приятную ностальгию, которая заставит вас вспомнить первую любовь.

Космический совет: поддайтесь романтическому настроению — это пойдет вам на пользу.

♊ Близнецы

Это время радости и смеха в жизни Близнецов. Но не обманывайтесь. Здесь все выглядит как угодно, только не идеально. Сейчас у вас одновременно прекрасный и сложный период, который нужно преодолеть. Хорошо, что ваши друзья и близкие рядом с вами, и держат вас за руку, когда вы идете через огонь.

Космический совет: соберитесь и преодолейте все препятствия.

♋ Рак

То, что вы сейчас испытываете, — гораздо больше, чем обычный роман, Рак. Это наполняет вас жаждой жизни и заставляет вибрировать от радости и смеха. Необязательно оправдываться перед друзьями за долгое отсутствие и перенесенные встречи. Вы как никогда заслуживаете покоя и счастья.

Космический совет: наслаждайтесь тем, что происходит прямо сейчас.

♌ Лев

Вы наблюдаете, как ваши желания оживают на глазах, и это делает вас счастливым. Однако это не значит, что все идеально. Иногда нужно выходить в реальный мир и сталкиваться с трудностями лицом к лицу. Бесконечное счастливое существование мешает нашему развитию, Львы. Не бойтесь рисковать — сейчас самое время начать делать то, о чем раньше вы лишь мечтали.

Космический совет: действуйте, чтобы достичь желаемого.

♍ Дева

Все совершенное несовершенно, и вас это вполне устраивает. Звучит парадоксально? Ну, разве не в этом и заключается вся жизнь? Вы возвращаетесь в настоящее, примиряетесь с неопределенностью и доверяете жизни больше, чем когда-либо. Вы не знаете, к чему приведут ваши усилия, но вы твердо намерены последовательно воплощать свои мечты в реальность.

Космический совет: следуйте за своей мечтой, вы на правильном пути.

♎ Весы

Весь мир — это просто сцена, и вы начинаете уставать от множества ролей, которые вам приходится играть. Думайте об этом как о возможности самоанализа. Время заглянуть внутрь себя, и стать своим истинным и самым подлинным «я». Внутренняя работа — это та, за которую вам никогда не аплодируют публично, и это нормально.

Космический совет: обратитесь внутрь себя, и вы найдете ответы на все вопросы.

♏ Скорпион

Скорпионам, пережившим взлеты и падения на карьерном фронте, звезды напоминают, что еще не все потеряно. Появилась новая возможность, и она требует, чтобы вы были активней. И помните: смирение переоценивают!

Космический совет: будьте активны, чтобы получить работу мечты.

♐ Стрелец

Вы начинаете понимать, что ваши цели немного нереалистичны. Хорошо, что у вас есть возможность часто навещать родных, быть рядом с ними и прислушиваться к ним, когда ситуация выглядит неопределенной. Обратитесь к близким, если чувствуете, что не справляетесь.

Космический совет: попросите совета у близких.

♑ Козерог

Легко потерять энтузиазм, когда все идет не по плану. Но иногда это лишь субъективное ощущение. Возможно, что ваша тоска и неуверенность в себе — очередная негативная установка, которая окрашивает мир в серые тона. Взгляните на ситуацию с другого угла, скорее всего все не так плохо, как вам кажется.

Космический совет: посмотрите на волнующую вас проблему с другой стороны.

♒ Водолей

Вы находитесь в той точке своей жизни, когда вы можете взглянуть на прошлое через призму мудрости. Вы понимаете, что по своей сути ничто не является хорошим или плохим — это просто есть. Все произошло по какой-то причине. Сегодня вы полны надежды и оптимизма, держите это состояние как можно дольше.

Космический совет: примите настоящее и смиритесь с ним.

♊ Рыбы

Несмотря на большое количество проблем, вам необходимо помнить, что вы у себя одни, поэтому нервничать попусту абсолютно ни к чему. Иногда мир вокруг нас как будто разваливается на куски, но на самом деле он просто обновляется. Все что не нужно — отваливается само собой, а на этом месте выстраивается другая реальность и образуются новые возможности. Потерпите, скоро вы поймете, что все было не зря.

Космический совет: соберитесь и идите вперед, несмотря ни на что.

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