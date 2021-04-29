«Остановитесь!» — Поплавская вновь подогрела скандал с откровениями Прокловой

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Алина Потёмкина
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Заслуженная артистка РСФСР рассказала о сексуальном насилии, пережитом в юности со стороны знаменитого актера.

Фото, видео: Instagram @the_yana_poplavskaya; www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Уже несколько дней в сети бушует скандал, порожденный откровениями Елены Прокловой. Актриса призналась, что в возрасте 15 лет подверглась сексуальному насилию со стороны известного актера. Хоть имя его она и оставила при себе, тень подозрений у публики пала на покойного Олега Табакова. Теперь знаменитости разделились на тех, кто отстаивает честь великого мастера и его семьи, и осуждающих саму актрису, и вторую половину — сочувствующих жертве домогательств. Яна Поплавская встала на защиту покойного. И хоть шумиха несколько поутихла, актриса не смогла удержаться от новых комментариев.

«Клевета — самый легкий способ борьбы за место под солнцем. Это прямой силовой прием, благодаря которому можно влиять на общественное мнение. Радикального средства от клеветы нет», — написала она в Instagram.

Имен, опять-таки артистка не упоминала, но сделала непрозрачный намек, указав, что речь идет об уже ушедшем из жизни человеке, подвергнутом клевете.

«Легче всего оболгать человека умершего: доказательств нет, и представить их невозможно! А если свидетелей не существует, получится выдающаяся история!» — подметила актриса.

Instagram @the_yana_poplavskaya

Аудитория Поплавской также распалась на несколько лагерей. Одни поддержали актрису, другие резко осудили, а третьи призывали положить конец этому грязному обсуждению чужой личной жизни.

«Поддерживаю на все 100… Очень разочарован поступком Елены»;

«А что, талантливый человек не может быть развратен? Или все забыли, что он женился на молодой?»;

«У вас личное что-то к Прокловой?»;

«Не судите, да не судимы будете»;

«Она не назвала имен, кого она оклеветала?»;

«Остановитесь!» — писали фанаты.

После грянувшего скандала вдова Табакова Марина Зудина вначале оскорбилась и прошлась по мотивации поступка Прокловой, обвинив ту в пиаре. После, правда, актриса призвала всех закрыть тему и принесла коллеге извинения. Но было поздно — как писал 5-tv.ru, в сети уже призывают лишить Елену Проклову звания заслуженной артистки.

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