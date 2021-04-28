Проклову хотят лишить звания заслуженной артистки после скандала с Табаковым

Откровения актрисы Елены Прокловой, которая рассказала, что в 15 лет ее изнасиловал известный и влиятельный режиссер и актер, не дают покоя поклонникам Олега Табакова — именно на него пала тень ужасного преступления, хотя Проклова ни разу даже не дала намека на имя насильника.

Почитатели таланта Табакова и его вдовы Марины Зудиной ополчились на актрису, обвиняя ее за том, что она, якобы, позволила себе очернить имя великого мэтра. Как сообщает издание «Экономика сегодня», дошло до того, что некоторые поклонники предложили составить властям петицию с просьбой лишить Проклову звания «Заслуженная артистка РСФСР».

При этом, как ранее сообщал 5-tv.ru, сама Зудина уже принесла извинения Прокловой за неподобающую реакцию, заявив, что не собирается устраивать скандал и ссориться с коллегой по цеху.

Скандал разгорелся после того, как Елена Проклова рассказала, что в юности несколько раз испытала на себе сексуальные домогательства со стороны ее коллег по цеху — актеров и режиссеров. Среди ужасающих случаев она упомянула и изнасилование одним из именитых актеров.

Российские знаменитости разделились на два лагеря: одни подтвердили достоверность откровений артистки и посочувствовали ей, другие — набросились на нее, обвинив в дешевой попытке самопиара.