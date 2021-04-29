Депутат обвинил губернатора Коми Владимира Уйбу в крайне нецензурных угрозах

Депутат от КПРФ Олег Михайлов заявил, что глава Коми Владимир Уйба хлестко и крайне нецензурно выругался в его сторону, а также угрожал ему после очередного заседания Горсовета. В качестве доказательства Михайлов предоставил аудиозапись, на которой Уйба якобы приглашал соперника «выйти, чтобы его «урыть *****». Пламенная речь на записи сопровождается весьма яркими эпитетами, говорящими о неприязни, мягко выражаясь, к собеседнику.

Депутат, утверждающий, что на аудио звучит голос Уйбы, объяснил причину вспышки ярости со стороны главы республики. По его словам, виной всему критика Михайлова и его сторонников в адрес губернатора.

«Первая часть заседания была посвящена отчету Уйбы за прошедший год работы. И в рамках этого отчета я выступил с критикой его деятельности, в том числе упомянул о том, что на выборах, которые проходили осенью 2020 года, Уйба победил практически в неконкурентной борьбе. Меня с выборов сняли, не допустили до участия. И я, естественно, абсолютно прямо назвал его трусом в связи с этим. Он, видимо, разобиделся на эту мою, как говорится, оценку. После заседания он подошел, ну и… Запись вы слышали», — поведал Михайлов в интервью 5-tv.ru.

Как отметил депутат, конфликт с главой Коми у него длится давно. С первого дня знакомства с личностью и деятельностью Уйбы Михайлов отнесся к нему скептически, что не раз подтверждал высказываниями, в том числе во время своих стримов в сети. Представитель КПРФ предположил, что острая реакция и угрозы обрушились на него потому, что он впервые обратился к Уйбе с претензией лично, да еще и трусом назвал.

Сам глава Коми в телефонной беседе с МИЦ «Известия», что никакого конфликта и повода для обсуждений в ситуации не видит. По его словам, Михайлов стремится раздуть скандал на пустом месте. Угрозу со стороны депутата привлечь к разбирательству правоохранительные органы Уйба воспринял спокойно.

«Когда обратится, тогда будут органы и разговаривать. Я думаю, что не надо из этого делать ту ситуацию, которую Олег хочет сделать», — сказал губернатор.

Михайлов в свою очередь заявил о готовности направить запись на фонографическую экспертизу.

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