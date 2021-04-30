🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 апреля, убывающая Луна в Стрельце благоприятствует решению юридических проблем. В этот день стоит начинать судебные разбирательства, заключать договоры сотрудничества. Наиболее вероятен положительный исход, если именно сегодня обратиться с заявлением в какую-либо государственную службу или с докладом к руководителю на работе.

При этом, фаза Луны все же окажет влияние на состояние жителей Земли — многие ощутят упадок сил и энергетические потери. Поэтому браться, к примеру, за новые крупные проекты сегодня не стоит. Лучше посвятить день рутинным делам, не требующим особых вложений. Большой старт будет успешным только, если прежде вы к нему как следует подготовились.

♈ Овен

Сегодня особенно остро Овны почувствуют, что оказались в тупике. В последнее время они так много работали и так много сил отдали своему проекту, что идеи, кажется, иссякли. Главное сейчас не отчаиваться и взять себя в руки. В действительности ничего трагичного не происходит, и, чтобы добиться поставленной цели, нужен просто свежий взгляд со стороны. Не стесняйтесь обратиться за советом к коллегам, привлеките к выполнению задачи осведомленных в данном вопросе людей. Так вы не только получите заряд для дальнейших достижений, но и расширите кругозор. Опыт совместной работы обязательно пригодится вам в будущем.

Космический совет: работа в коллективе единомышленников будет наиболее эффективной.

♉ Телец

Вселенная всегда общается с вами через знаки и символы. Но всегда ли вы достаточно внимательны? Признайтесь, вы не раз будто бы чувствовали, что поступаете опрометчиво, но все равно решали идти до конца. Что ж, это тоже опыт, и при желании из него можно извлечь пользу. Однако сейчас стоит особенно прислушиваться к внутреннему голосу и следовать его советам, а не мнению окружающих людей. Стоит только начать действовать в согласии с собой и Вселенной, как успех уверенно постучится в вашу дверь!

Космический совет: слушайте свой внутренний голос — через него Вселенная ведет вас к цели.

♊ Близнецы

Последние дни смешались в один, потому что представляли собой гонку на грани жизни и смерти. Хоть работалось порой с большим азартом, вы чересчур загнали себя, и вскоре это скажется неприятными последствиями. Если не научитесь отдыхать. Вам, дорогие Близнецы, просто необходимо сделать паузу и на время испариться! Найдите место, где вам комфортно и спокойно, займитесь любимым хобби или вовсе предайтесь блаженству безделья. Главное — никаких мыслей о работе!

Космический совет: отложите дела и возьмите выходной — отдых вам необходим.

♋ Рак

Если все чаще вам кажется, что окружающие не понимают вас и не ценят, возможно, проблема не в них, а в вас. Парадоксально, но проблемы с общением появляются в следствие исключительно вашей усталости. Снова быть в ресурсе — вот ваша главная задача на ближайшие дни. Необходимо поработать над собой и своими чувствами, но предварительно важно как следует отдохнуть. Проведите свой ритуал расслабления, освободитесь от гнетущих мыслей. Когда почувствуете себя лучше, вспомните главные тревоги и конфликты последних дней и подумайте — правильной ли была ваша реакция? Можно ли было обойти острые углы?

Космический совет: конфликты с окружающими — ваша проблема, вам ее и решать!

♌ Лев

Прекраснее дня для Льва трудно вообразить. Ваши романтические отношения развиваются легко и беззаботно, как никогда раньше. Совершенно ясно становится, что ваш выбор спутника жизни был верным. Теперь пора решить, какую жизнь вы хотели бы построить вместе. Для того чтобы не спугнуть личное счастье и продлить моменты наслаждения друг другом, придерживайтесь одного правила — быть честным всегда. Пора научиться открыто обсуждать все, что вас беспокоит и прислушиваться к своему партнеру. Делитесь мечтами, потерями, провалами и желаниями. И будете вознаграждены.

Космический совет: пора вывести ваши отношения на новый уровень честности и открытости.

♍ Дева

Вы не можете ожидать честности от другого человека, если не хотите давать ее сами. Пора понять это и признать, Девы. Окружающие люди откроются вам с радостью, если увидят благодатную для этого почву. Ваше желание скрыть чувства или избавить близких от беспокойства понятны, в некоторых случаях они выглядят даже разумными. Но каждая тайна только отдаляет вас от тех, с кем хочется быть в контакте. Поделитесь эмоциями, поговорите о своих страхах, поведайте о грандиозных планах. Глаза заинтересованного слушателя вдохновят вас, и за спиной вырастут крылья!

Космический совет: откройтесь миру и освободитесь от тайн, ваше спасение — в честности.

♎ Весы

Влюбленным Весам звезды советуют сегодня все свои силы направить на объект страсти. Одарите партнера лаской и вниманием. Устройте ему незабываемое свидание, расскажите о своих чувствах и выслушайте в ответ. Что бы вы ни сделали, это придаст сил обоим. Вы, конечно, взрослые люди, у которых есть обязанности и дела, но порой очень важно сделать паузу ради друг друга. Так что, если не получится взять выходной и провести вместе весь день, устройте романтическую встречу хотя бы этим вечером.

Космический совет: подарите день любви и романтике своей второй половинке.

♏ Скорпион

Вы наверняка замечали, что главные бездельники больше всех говорят о своем вкладе в общее дело. Вы же, как истинный герой, самоотверженно трудитесь ради результата, а не во имя признания. И порой кажется, что никто не замечает ваших усилий, верно? Знайте, дорогие Скорпионы, что это не так. Вселенная видит все и воздает каждому по заслугам. И вам вскоре ожидает заслуженная награда.

Космический совет: ваши труды будут вознаграждены, не сомневайтесь в этом.

♐ Стрелец

Стрельцам, которые чувствуют себя так, будто потерялись в лабиринте, нужно сделать небольшую паузу и отдышаться. Во-первых, у лабиринта более одного выхода. Во-вторых, рядом с вами есть союзники и единомышленники — не забывайте обращаться к ним за помощью и советом. Пусть сейчас вы в смятении, знайте, что проблемы непременно будут решены. Главное, что нужно сделать для этого вам, это отставить панику.

Космический совет: все проблемы решаемы, главное — не паниковать!

♑ Козерог

В последние недели, а может, месяцы вы — как белка в колесе. Пришло время спросить себя, ради чего так стараться? Для чего пропадать на работе допоздна, когда дома ждет любимый человек? Зачем выкладываться на пределе своих возможностей там, где этого не ценят? Пора остановиться ненадолго и подумать, в верном ли направлении вы движетесь. Вспомните о глобальных целях, которые ставили себе и оцените, насколько близки к ним. Возможно, вы трудитесь напрасно или не в той компании.

Космический совет: пришло время спросить себя, что стоит за вашим жизненным выбором.

♒ Водолей

Никто не думал, что ваш дерзкий поступок окупится. Но вот и вы забираете домой главный приз. Вселенная аплодирует вам за ваше мужество. Пришло время почивать на лаврах! Кроме того, гонка немало измотала вас, и отдых уже не просто желателен, а жизненно необходим! Однако впереди вас снова ждут непростые испытания, и к ним нужно подготовиться. Настраивайтесь на азартную игру и честную борьбу за успех. Ваши шансы на победу очень велики!

Космический совет: оставайтесь верными собственному пути.

♊ Рыбы

Прошлые неурядицы нередко застилают глаза, когда наступает момент принимать решение. Но не стоит оценивать все события через призму негативного опыта. В ближайшее время вас ждут интересные приключения, в том числе романтические, но вы можете все испортить своими страхами. Постарайтесь смотреть на ситуацию объективно и беспристрастно. То же касается и оценки действий окружающих вас людей. Продумывайте риски, но не бойтесь — ваших талантов хватит, чтобы предупредить их.

Космический совет: если судите — будьте беспристрастны и справедливы.

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