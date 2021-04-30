Шеф-повар Сергей Малаховский специально для 5-tv.ru рассказал, как приготовить по-настоящему вкусную праздничную пасху и кулич. Сделать это не так уж сложно, если соблюдать некоторые правила, отмечает маэстро.

Так, главный ингредиент вкусной пасхи — это очень жирный творог — с массовой долей жира не менее 9-15%. Его нужно смешать со 100 граммами сахара, 50 миллилитрами молока и двумя яичными желтками. Далее полученная смесь нагревается на водяной бане до такой степени, чтобы при проведении по ее поверхности лопаткой оставалась дорожка. Добавьте туда 100 миллилитров растопленного сливочного масла, тщательно все перемешайте и потом обязательно протрите. В смесь можно добавить какао или 60-80 граммов шоколада.

«На один килограмм пасхи у вас уйдет 600 граммов творога. Эту массу, замешанную горячей, вы кладете на марлю, и даете стечь влаге в течение ночи. Такая пасха будет доставлять вам удовольствие. Хотите добавьте в нее изюм — ради Бога, но лично я добавляю обычно кедровые орешки. Получается феноменальная пасха», — говорит Малаховский.

Кулич готовится из теста, по консистенции похожего на пряничное, которое еле-еле «сползает с ложки», продолжает шеф-повар. Для него нужно тщательно взбить белки, а если лень это делать, то можно воспользоваться дрожжами, но не разрыхлителем — он здесь не поможет.

Что касается количества муки, то конкретного рецепта тут не существует — ее надо добавлять на глаз, та как она всегда разная, поясняет маэстро. При этом он не советует добавлять в тесто много изюма и цукатов — они осаждают тесто, и не дают ему подняться и стать воздушным.

Помадка для кулича делается из взбитых с сахаром яичных белков. Взбивать их нужно холодными, чтобы образовалась стойкая масса, при выпекании которой получается безе.

«Я обожаю в кулич добавлять шафран. Тут он как никогда кстати — тесто получится с желтинкой и будет напоминать солнышко. <…> Не торопите тесто: когда вы выложили его в форму, пусть оно настоится в теплом помещении минут 40-50, а то и час, чтобы подняться, как следует. Тогда кулич вам доставит удовольствие», — заключил Малаховский.

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