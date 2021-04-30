«Мы очень счастливы»: Авербух прокомментировал беременность Арзамасовой

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Екатерина Бородина
Эксклюзив 1 811

Фигурист отметил, что сейчас они с супругой тщательно оберегают свою радость.

Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova: 5-tv.ru

Одна из самых трогательных и красивых пар российского шоу-бизнеса — фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова — поделились необычным видеороликом в Instagram 30 апреля. Оказалось, что артистка находится в интересном положении на порядочном сроке.

Пока что супруги не спешат комментировать журналистам радостные новости, однако специально для 5-tv.ru ликующий отец, Илья Авербух рассказал о своих эмоциях.

«Конечно, мы очень счастливы и храним наше счастье от всех остальных», — сообщил фигурист заметив, что пол ребенка уже известен. Однако эта информация касается лишь близкого круга знаменитостей. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь известного теннисиста, модель Алеся Кафельникова в очередной раз заинтриговала своих поклонников необычными фотографиями. На снимке отчетливо виден животик, который девушка пыталась скрыть за аппликацией из желтых перьев. Многие подозревают, что отцом предполагаемого чада может быть бывший возлюбленный Светланы Ходченковой — бизнесмен Георгий Петришный.

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