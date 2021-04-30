Лиза Арзамасова и Илья Авербух ждут ребенка— видео
О радостном событии фигурист сообщил на своей странице в Instagram.
Фото, видео: Instagram @averbukhofficial, @liza_arzamasova
Российская актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух готовятся стать родителями. О том, что звезда «Папиных дочек» ждет ребенка, продюсер шоу «Ледниковый период» сообщил на своей странице в Instagram. Знаменитость разместил в социальной сети трогательный ролик, на котором его звездная избранница позирует с округлившимся животом. В это время супруг ее нежно обнимает сзади.
«Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали „разоблачать“ бдительные наблюдатели», — подписал Авербух милые кадры.
Фанаты были в шоке от таких радостных новостей и принялись осыпать звездную пару поздравлениями.
«Какая прелесть! Поздравляем!»
«Ну какие клевые!»
«Счастья вам!» — писали восторженные комментаторы.
Многие поинтересовались также, на каком месяце находится Арзамасова и скоро ли ждать пополнения в их с Авербухом семье.
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