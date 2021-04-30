Госнаркоконтроль отказался делиться треками Моргенштерна

Дело об административном правонарушении в отношении рэпера Моргенштерна рано или поздно придется прекратить. Так считает защитник музыканта звездный адвокат Сергей Жорин. В беседе с 5-tv.ru он объяснил, почему никто не может обнаружить в треках исполнителя пропаганду наркотиков.

В начале административного расследования экспертизу проводил Депздрав Москвы. Там, по словам Сергея Жорина, есть специальное подразделение, которое проводит проверки на наркобезопасность. Адвокат отметил, что выяснить, есть ли в треках Моргенштерна пропаганда наркотиков, могут только лингвисты. Их в Депзраве не нашлось, поэтому экспертизу провели психиатры и психологи. И они дали положительный ответ о наличии наркопропаганды в композициях рэпера.

«Выдали такой ответ, никак его не аргументировав. Мы обратили внимание оперативников на то, что это заключение эксперта, так называемое, не соответствует закону, как по форме, так и по содержанию. Там нет ссылок на используемую литературу, не приложены дипломы, непонятно, почему заключение по лингвистике проводит психиатр», — сказал Жорин.

Оперативники согласились с тем, что экспертиза, которую провели в департаменте здравоохранения — некомпетентна. После этого треками музыканта занялись эксперты ГБУ «Московский исследовательский центр».

«Но дальше дело стало заходить в тупик, потому что ряд вопросов, которые поставили перед лингвистами выходит за их компетенцию и для ответа на эти вопросы необходимо провести фоноскопическую экспертизу», — пояснил адвокат.

Правоохранители отказали представителям Моргенштерна в фоноскопической экспертизе. По словам Жорина, такой отказ в интересах оперативников, ведь им необходимо поскорее довести дело до суда.

«Полицейские не просто отказали нам в направлении на фоноскопическую экспертизу, а указали в отказе, что не имеет значения, кто и что поет, важно, кто разместил это в интернете. Это определение нас более чем устроило именно потому, что Маргенштерн и не размещал это видео на конкретном ресурсе. Он исполнитель», — сказал Сергей Жорин.

При этом он отметил, что полицейские также отказались направлять запрос в головную компанию Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, «для установления владельца или администратора YouTube-канала».

Жорин добавил, что сотрудники управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве предприняли все меры, чтобы найти в текстах рэпера Моргенштерна пропаганду наркотиков, но чем дальше заходит расследование, тем меньше у них шансов добиться своего.

«Когда они пришли к тому, что если и дальше его (расследование — Прим. ред) проводить объективно и непредвзято, то придется прекращать дело об административном правонарушении, но таких планов у них нет», — подытожил Сергей Жорин.

Ранее стало известно, что управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело на рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков. Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление о проверке клипов певца «Розовое вино — 2» и Family.

5-tv.ru писал, что снятый в храме клип Моргенштерна добавил в армию критиков Александра Емельяненко.