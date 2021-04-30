Константин Меладзе рассекретил имя новорожденной дочери брата и Джанабаевой

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Екатерина Бородина
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Продюсер проговорился во время одного из недавних интервью.

Фото, видео: Instagram @albinadzhanabaeva; YouTube / Новини. LIVE

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе совсем недавно в очередной раз стали родителями. У супругов родилась прелестная дочь, однако пара решила не оглашать имя малышки. Зато это сделал брат Валерия, Константин Меладзе в программе «Люди большого города».

«Я шестой раз дядя. Назвали Агата», - поделился тщательно скрываемым секретом Константин.

Эта беременность была для певицы третьей. Джанабаева пряталась от любопытной публики и журналистов, поэтому об интересном положении певицы все узнали на поздних сроках.

Сейчас счастливые родители проводят много времени со своей ненаглядной малышкой, которая родилась 12 апреля. Например, пару дней назад пара поделилась умилительным снимком с совместной прогулки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фото Меладзе с новорожденной дочкой растрогало поклонников.

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