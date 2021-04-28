«На душе светло»: Меладзе поделился фото прогулки с женой и новорожденной дочкой

Эстрадный певец, заслуженный артист РФ Валерий Меладзе опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой он и его жена, певица Альбина Джанабаева запечатлены на прогулке со своей новорожденной дочерью, появившейся на свет всего две недели назад.

«Несмотря на пасмурный день, на душе у нас светло и солнечно. Навыки управления коляской вернулись быстро», — прокомментировал снимок артист.

Instagram @meladzevalerian

Фото звездной семьи умилило фанатов Меладзе, написавших в комментариях много комплиментов и добрых пожеланий.

«Поздравляем вашу семью от всей души! Самая счастливая девочка, ведь колыбельные ей поет Валерий Меладзе»;

«Какие вы красивые»;

«Как приятно и радостно за вас»;

«Вы самые лучшие. Какая милота»;

«Милые, я не могу!!! Просто потрясающие!» — восхищаются подписчики в комментариях.

К слову, подобный снимок на своей странице также разместила Альбина Джанабаева.

Ранее экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева впервые порадовала поклонников фотографией новорожденной дочери, выложенной в Instagram. Малышка, родившаяся 12 апреля, стала третьим общим ребенком певицы и ее супруга Валерия Меладзе. Пара также воспитывает двух сыновей — Константина и Луку.

Для певца это уже шестой ребенок. Помимо детей от Джанабаевой, у Меладзе есть еще три дочери от предыдущего брака — Инга, Софья и Арина.

Как сообщал 5-tv.ru, таролог Марианна Абравитова предсказала, что новорожденная дочь Меладзе и Джанабаевой, как и ее родители, сможет найти себя в творчестве, и на своем жизненном пути покажет окружающим пробивной характер.