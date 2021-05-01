«Денег много-много»: Резанова о том, как умерший продюсер Пугачевой умел удивлять

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 2 729

Неожиданно для артистки Михаил Плоткин пришел к ней в гости и выложил множество купюр на стол.

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Смерть продюсера Михаила Плоткина, работавшего с Аллой Пугачевой, повергла в шок его родственников и коллег. Все, кто знал знаменитость, отмечают: из жизни ушел легендарный человек, который оставил свой след в истории музыки. В интервью 5-tv.ru о характере скончавшегося рассказала советская и российская эстрадная певица Светлана Резанова.

«Миша был прекрасный человек, он никого не доставал из ребят, всегда был веселый, хороший, милый человек. <…> Очень с ним было хорошо, он всегда помогал, когда мы ездили на гастроли. Мишенька был очень хорошим человеком, милым, хорошим, добрым, приятным, всегда веселым, с шутками», — поделилась звезда.

Говоря о Плоткине, она вспомнила интересную историю. По словам Резановой, однажды продюсер неожиданно к ней заявился в гости и вывалил кучу денег на стол, сказав, что это причитающаяся исполнительнице зарплата.

«У меня такая история была: я жила на квартире в Москве, <…> однажды он позвонил мне в дверь, я открываю, он входит с сумкой большой, и он на столик журнальный высыпает деньги. Денег много-много, стол весь покрыл. Я спрашиваю: „Миша, что это?“ Он говорит: „Зарплата“. Я говорю: „Как, всему коллективу?“ Он говорит: „Нет, тебе одной“. Он мог удивлять, мог вызвать, чтобы я пришла к нему», — рассказала Светлана.

Впрочем, это был не единственный случай, когда Плоткин удивлял коллег. К его поведению Резанова уже привыкла.

Михаил Плоткин родился 20 апреля 1944 года в Москве, с 20 лет работал на эстраде. Он известен как администратор вокально-инструментальных ансамблей «Веселые ребята», где Алла Пугачева начинала карьеру, а также ВИА «Самоцветы». Кроме того, Плоткин является одним из основателей коллективов «Лейся, песня» и «Надежда».

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