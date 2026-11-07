Загадочный вирус из Нячанга: россияне массово жалуются на симптомы гриппа после отпуска

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Василиса Власова
Василиса Власова 45 0

Среди жалоб отдыхающих — насморк, сильный кашель и головная боль.

Туристы из России привозят загадочный вирус из Нячанга

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Российские туристы возвращаются из отпуска в Нячанге с симптомами гриппа

Туристы из России жалуются на симптомы гриппа, вернувшись из вьетнамского Нячанга. Роспотребнадзор уже направил соответствующий запрос в Ассоциацию туроператоров России (АТОР). Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«В связи с сообщениями в СМИ о заболевании российских туристов гриппом в городе Нячанг. Ведомство запросило официальную информацию об эпидемиологической ситуации, мерах профилактики и информировании туристов, выезжающих в Республику Вьетнам», — отметили в ведомстве.

Среди жалоб отдыхающих — насморк, сильный кашель, высокая температура и головная боль.

В ведомстве напомнили о важности профилактики: посоветовали мыть руки на регулярной основе, избегать близкого общения с людьми с признаками болезней и, если есть возможность, не посещать многолюдные места.

Как значится в сообщении, ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

«При появлении высокой температуры, ломоты в теле, кашля, насморка или боли в горле следует обратиться за медицинской помощью. Если симптомы возникли во время поездки или после возвращения домой, сообщите врачу о недавнем путешествии», — добавили в ведомстве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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