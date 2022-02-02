Истеричные и неверные: ТОП-5 жен-изменщиц по знаку зодиака

Всем знаком образ разъяренной жены со сковородкой наперевес, столь часто высмеиваемый в анекдотах. Но порой такие «хранительницы домашнего очага» встречаются и в реальной жизни. Самая жуткая разновидность женщин этого типа еще и склонна к изменам. Астрологи убеждены, что чаще других превращаются в фурий, гуляющих налево от своих супругов, представительницы именно этих знаков зодиака.

Лев

Львицы по своей натуре эмоциональны и переменчивы. Только что она была тихой и умиротворенной, а уже минуту спустя готова порвать в клочья того, кто вывел ее из душевного равновесия. Чаще всего попадает под раздачу супруг. К изменам дамы этого знака склонны в меньшей степени, но порой могут наставить рога благоверному — под настроение.

Телец

На первый взгляд девушки этого знака — само спокойствие, чистые агнцы. Но при более близком знакомстве способны открыть свое истинное лицо, и часто оно оказывается искажено гримасой гнева. Веселье у них легко переходит в истерику, а вывести из себя может любая мелочь. И если с посторонними они еще могут держать себя в руках, то с близкими не церемонятся.

Утешение на стороне Тельцы ищут, когда разочаровываются в супруге. Поводом для измены может стать даже обычный беспорядок в доме — для этих дам очень важно, чтобы семейный очаг был в чистоте.

Овен

Вспышки гнева для этих барышень привычны. Они быстро теряют контроль над собой в момент ссоры и именно им свойственно хватать в руки кухонную утварь для выяснения отношений. Правда, они так же легко отходят от истерики, но не каждый муж захочет такое терпеть. Нередко, что после бурной ссоры Овны ищут отдушину в объятиях любовника — для них это не измена, а так, мимолетное увлечение.

Рыбы

Женщины-Рыбы очень эмоциональны и чувствительны. Они устраивают скандалы не воинственно: им свойственно использовать в качестве своего оружия слезы. Плакать для них — совершенно естественно, а потому неприятие слез супругом их просто раздражает. Им кажется, что их не понимают, и потому они могут разочароваться в своем избраннике. Тогда Рыбы легко и беззаботно уходят из семьи, чаще всего, к одному из бывших ухажеров.

Скорпион

Эти дамы — настоящие богини войны. Для них истерика — оружие, а потому они нередко манипулируют мужьями с помощью слез, криков, обвинений и прочих неприятных сюрпризов. Вывести их из себя легко, а вот успокоить — крайне непросто. Плюс ко всему, Скорпионы прекрасно знают о своей популярности у мужчин и недолго остаются рядом с избранником, если он не способен удовлетворить их запросы.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-4 пар знаков зодиака, в семьях которых всегда будут ссоры.