Стало известно, кто победил в шоу «Маска»

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Егор Измалкин
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В финале оказались Заяц, Змея, Крокодил и Лама.

Стало известно, кто победил в шоу «Маска»

Фото: www.globallookpress.com / Anna Ponomareva

Победителем второго сезона шоу «Маска» стал артист, выступавший в амплуа Крокодила. Им оказался певец Джахид Афраил оглы Гусейнли более известный, как JONY.

Instagram @jony.me

В суперфинал вышли четыре звезды. После первого тура вылетел Заяц. Он давно поражал зрителей своей харизмой, артистичностью и искренностью. Вероятно, за счет этого он и продержался в шоу так долго. Зайцем оказался комик Тимур Батрутдинов, имя которого звучало не раз.

Следующим жюри разоблачило Змею, которой досталась бронза. Поклонники давно догадались, кто прячется под этой маской. Судьи ранее называли имена участниц группы «ВИА Гра», но оказались неправы. Роль Змеи играла солистка группы «Инь-Ян» Юлия Паршута.

За победу в итоге боролись Лама и Крокодил. Члены жюри большинством голосов отдали победу второму. Оказалось, что в костюме Ламы выходил оперный певец Юсиф Эйвазов, хотя некоторые члены жюри указывали на певца Алексея Чумакова.

Так, самым последним маску снял Крокодил — им и оказался JONY. Подозрения ранее падали на исполнителей Влада Соколовского и Niletto, а также на артиста Дмитрия Бикбаева. Верным оказалось «пророчество» Регины Тодоренко, которое она озвучила еще в первых выпусках передачи.

Как писал 5-tv.ru, ранее солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко рассказал о многомиллионных штрафах, которые грозили участникам шоу «Маска» за разглашение тайны.

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