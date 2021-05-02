Народный артист России Олег Вавилов попал в реанимацию

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Алиса Маркова
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71-летнему актеру стало плохо прямо в театре. Его экстренно госпитализировали.

Народный артист России Олег Вавилов попал в реанимацию

Фото: ТАСС / Куров Александр

Народный артист России Олег Вавилов попал в реанимацию. Об этом стало известно 5-tv.ru. 71-летнему актеру стало плохо прямо в Театре Сатиры. Его экстренно госпитализировали. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются. По предварительной информации, артист был доставлен в больницу с ишемической атакой.

Олег Вавилов является выпускником ГИТИСа, с 2004 года трудится в Театре Сатиры. В 1990-м ему было присуждено звание заслуженного артиста РСФСР, а через шесть лет — народного артиста России.

Он много лет играет, как в театре, так и в кино. Среди его наиболее известных работ — роли в таких фильмах и сериалах, как «Трактирщица», «Странная женщина», «Конец Вечности», «Не было печали», «Кабачок «13 стульев», «Месяц в деревне», «Бедная Настя», «Побег» и других.

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