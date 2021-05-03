Постаревший и с пузом: Уилл Смитт опубликовал фото своей «худшей формы в жизни»
Многие поклонники начали подтрунивать над голливудской звездой из-за неожиданного поста.
Фото, видео: ТАСС; Instagram @willsmith
Американский актер, музыкант и двукратный номинант премии «Оскар» Уилл Смит позабавил своих подписчиков в Instagram, опубликовав снимок на котором стоит на лужайке в одних трусах и расстегнутой спортивной куртке. Несмотря на довольное и даже несколько восторженное выражение лица, актер посетовал на свой внешний вид. Он выглядит постаревшим, с заплывшей фигурой — от спортивной формы не осталось и следа.
«Буду честен — я нахожусь в худшей форме в своей жизни», — констатировал Смит.
Поклонники не согласились с ним. Многие подтрунивали над звездой, но большая часть сошлась на том, что в его возрасте (52 года) подобная форма — лучшее, о чем можно мечтать.
«Вы — Уилл Смит! Вы можете быть в любой форме»;
«Ложь»;
«Это самый удивительный пост в истории социальных сетей»;
«Позволь мне быть честным с тобой: тебе 52 года. И ты прекрасно выглядишь», — писали фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Уилл Смит ударил звезду «Мстителей» Энтони Маки в челюсть.
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