Постаревший и с пузом: Уилл Смитт опубликовал фото своей «худшей формы в жизни»

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Алина Потёмкина
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Многие поклонники начали подтрунивать над голливудской звездой из-за неожиданного поста.

Фото, видео: ТАСС; Instagram @willsmith

Американский актер, музыкант и двукратный номинант премии «Оскар» Уилл Смит позабавил своих подписчиков в Instagram, опубликовав снимок на котором стоит на лужайке в одних трусах и расстегнутой спортивной куртке. Несмотря на довольное и даже несколько восторженное выражение лица, актер посетовал на свой внешний вид. Он выглядит постаревшим, с заплывшей фигурой — от спортивной формы не осталось и следа.

«Буду честен — я нахожусь в худшей форме в своей жизни», — констатировал Смит.

Instagram @willsmith

Поклонники не согласились с ним. Многие подтрунивали над звездой, но большая часть сошлась на том, что в его возрасте (52 года) подобная форма — лучшее, о чем можно мечтать.

«Вы — Уилл Смит! Вы можете быть в любой форме»;

«Ложь»;

«Это самый удивительный пост в истории социальных сетей»;

«Позволь мне быть честным с тобой: тебе 52 года. И ты прекрасно выглядишь», — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Уилл Смит ударил звезду «Мстителей» Энтони Маки в челюсть.

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