«Был уверен, что смогу»: как Гайдулян собирался покорять Голливуд

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 64 0

Актер даже пытался устроиться в ресторан фастфуда в США, чтобы быстрее адаптироваться к новой стране.

Почему Андрей Гайдулян хотел уехать из России

Фото: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

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Андрей Гайдулян планировал уехать из России и покорить Голливуд

Актер Андрей Гайдулян когда-то планировал покорять Голливуд. Об этом он рассказал в интервью блогеру Василию Трунову.

«Я не собирался бросать „СашуТаню“ (сериал, где у него главная роль. — Прим. ред.), но развитие видел там (за рубежом. — Прим. Ред.) и не уделял времени карьере в России вообще. <…> Я был уверен, что смогу», — пояснил Гайдулян.

Он добавил, что на протяжение пяти лет много времени посвящал изучению английского языка и уделял внимание работе над произношением.

Более того, он ездил в США, где учился на актерских курсах, а также пробовал разные способы освоиться в местной среде. Для этого он искал работу, где мог бы много общаться с людьми, например, пытался устроиться в ресторан фастфуда.

Актер не исключил того, что такое стремление уехать в Штаты было связано с желанием дистанцироваться от роли Саши Сергеева, которая его прославила в России. Но при этом данный образ за ним крепко закрепился. Этого персонажа он играет уже 18 лет.

Со временем взгляды артиста изменились, и покидать родную страну он передумал. Гайдулян понял, что в действительности не хочет строить карьеру за границей. Тем более, что ему гораздо ближе россияне и их менталитет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что длительный кашель заставил актера Андрея Гайдуляна обратиться к врачам, которые в 2015 году диагностировали у него рак.

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