Москвич избил гражданскую жену с пасынком и изнасиловал обоих
| Игорь Рязов Криминал 4 106
Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.
Фото: depositphotos / sdecoret
Житель Москвы избил гражданскую жену вместе с девятилетним пасынком. Как стало известно 5-tv.ru, после избиения изверг изнасиловал их обоих.
Инцидент произошел на севере Москвы — в одном из домов на Ленинградском шоссе. Пострадавшая уже обратилась в полицию. На место происшествия также выехали медики.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее 5-tv.ru писал о другой дикой истории: дочь соблазнила 47-летнего отца и села в тюрьму по доносу сестры за инцест. Перед этим наследница не виделась с родителем в течение 15 лет.
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