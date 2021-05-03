Москвич избил гражданскую жену с пасынком и изнасиловал обоих

Житель Москвы избил гражданскую жену вместе с девятилетним пасынком. Как стало известно 5-tv.ru, после избиения изверг изнасиловал их обоих.

Инцидент произошел на севере Москвы — в одном из домов на Ленинградском шоссе. Пострадавшая уже обратилась в полицию. На место происшествия также выехали медики.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее 5-tv.ru писал о другой дикой истории: дочь соблазнила 47-летнего отца и села в тюрьму по доносу сестры за инцест. Перед этим наследница не виделась с родителем в течение 15 лет.