Москвич избил гражданскую жену с пасынком и изнасиловал обоих

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Игорь Рязов
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Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

Москвич избил гражданскую жену с пасынком и изнасиловал обоих

Фото: depositphotos / sdecoret

Житель Москвы избил гражданскую жену вместе с девятилетним пасынком. Как стало известно 5-tv.ru, после избиения изверг изнасиловал их обоих.

Инцидент произошел на севере Москвы — в одном из домов на Ленинградском шоссе. Пострадавшая уже обратилась в полицию. На место происшествия также выехали медики.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее 5-tv.ru писал о другой дикой истории: дочь соблазнила 47-летнего отца и села в тюрьму по доносу сестры за инцест. Перед этим наследница не виделась с родителем в течение 15 лет.

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