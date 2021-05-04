🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Близнецы, пришло время заняться спортом! Вы давно хотели привести себя в форму, но так и не смогли отказаться от сладкого? Пришло время расстаться со своими старыми привычками. Начинайте день с утренней пробежки и не забывайте гулять перед сном. Так вы сможете стать по-настоящему успешным человеком. Только тот, кто умеет ставить перед собой цели и достигать их, может добиться желаемого.

Тельцы, если бы люди не ошибались, они бы так и не научились принимать верные решения. Вспомните, сколько раз вы в детстве упали перед тем, как научились ходить. Все трудности, которые посланы вам Вселенной, нужны только для того, чтобы сделать вас сильнее. Пришло время взглянуть на старые вещи по-новому. Поиск неординарных способов осуществить задуманное может стать ключом к переменам в жизни. Вселенная дает вам второй шанс. Не упустите его.

Если жизнь кажется викториной с множественным путей, то вероятно так оно и есть. Изучите каждый из вариантов и сделайте правильный выбор, руководствуясь интуицией. Сосредоточьтесь на ваших долгосрочных целях. Выберите дорогу, которая направит вас к золотому будущему, о котором вы мечтали. Не исключено, что вам потребуется приложить усилия, но это нормально. А вот ругать себя за то, что вы выбираете путь, с которым не согласны окружающие — это излишне.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 мая, когда убывающая Луна находится в знаке Водолея, представители многих знаков зодиака почувствуют прилив сил и желание творить. Астрологи рекомендуют не растрачивать попусту потенциал и накопившуюся энергию, а направить ее в правильное русло.

Ваши эмоции — это враги, Раки! Вспомните, сколько отношений вы разрушили, не сдержав свой пыл. Как только вы научитесь управлять своим настроением, люди к вам потянутся. Хватит кричать по поводу и без. Думаете, что друзьям просто смириться с вашей бестактностью? Научитесь входить в положение собеседника, тогда вы заметите, как жизнь преобразится и люди к вам потянутся.

Космический совет: научитесь контролировать свой гнев.

♌ Лев

Львы, сколько часов в день вы оставляете на саморазвитие? Пора всерьез заняться собой. Начните читать новую книгу, заниматься спортом и изучать языки. Не знаете, где найти для этого время? Научитесь просыпаться раньше перед работой. Вы не представляете, сколько перспектив перед вами откроется, как только вы начнете развиваться.

Космический совет: займитесь собой.

♍ Дева

Девы, примите свои неудачи, потому что некоторые планы осуществить идеально просто невозможно. Противостояние — одно из самых больших преступлений, которые мы можем совершить против себя. Так что считайте это космическим сигналом для того, чтобы провести день в постели, изучая свою любимую книгу, или сидя у окна и глядя на мир. Позвольте себе ничего делать и никуда не торопиться.

Космический совет: позвольте себе побездельничать!

♎ Весы

Весы, вы не можете изменить свой вчерашний день. То, что вы можете сотворить, это ваше завтра. На карьерном фронте перед вами открываются невероятные перспективы. Делайте все возможное, чтобы сделать светлое и сытое будущее своим. Однако компенсация, которую вы получите вначале, может не оправдать ваших усилий. Помните о конечном пункте назначения и двигайтесь вперед.

Космический совет: идите вперед, не оглядываясь назад.

♏ Скорпион

Качество превыше количества, Скорпионы. Будьте внимательны к тому, что вы говорите. И придумайте себе испытание, чтобы стать лучшей версией себя. Это ключ к тому, чтобы выделяться в мире. Слова, которые вам стоит добавить в свою речь: «фокус» и «дисциплина». Установка расписания для себя поможет вам достичь ваших целей.

Космический совет: выбирайте качество, а не количество.

♐ Стрелец

Стрельцы, пришло время остановиться и понаблюдать за миром вокруг вас, потому что самые великие секреты всегда скрыты в самых неожиданных местах. Те, кто не верит в магию, никогда не найдут ее. Подумайте об этом. Многие Стрельцы сегодня почувствуют прилив вдохновения. Позвольте утраченному чувству цели пробудиться в вас и впоследствии помочь вам привлечь возможности, которые соответствуют вашей душе. Космический совет: прислушайтесь к своему внутреннему «я».

♑ Козерог

Козероги, сегодня многие обратят внимание на ваши глаза — они будут гореть огнем победителя. Внутренний голос знает, что все, к чему вы прикасаетесь, превращается в золото. Воспользуйтесь этой энергией, чтобы расширить свою империю, сотрудничать с нужными людьми и быть замеченными в тех местах, которые помогут вам подняться на новый уровень. Вы слишком одарены, чтобы скрывать свою магию.

Космический совет: покажите окружающим огонь вашей души.

♒ Водолей

Водолеи, сегодня астрологи рекомендуют вам думать о том, что происходит вокруг, как о «расширении ума». А как иначе вы заставите свой мозг мыслить и действовать по-другому? Экспериментируйте с новыми способами обучения, новыми способами решения проблем и новыми способами обмена знаниями. Как только вы поверите в свои силы, вы обязательно сможете добиться желаемого.

Космический совет: настройтесь сдвинуть горы и достичь невозможного.

♊ Рыбы

Рыбы, сегодня Вселенная приготовила для вас день, который будет наполнен любовью, страстью, красотой и творчеством. Откройтесь новому, неизведанному, и вы увидите, как жизнь заиграет яркими красками. Сегодня астрологи рекомендуют вам провести день к компании близких друзей или родственников. Поговорив с единомышленниками, вы возможно откроете для себя что-то новое.

Космический совет: прислушайтесь к окружающим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие знаки зодиака мало зарабатывают, но любят сорить деньгами. Некоторые представители зодиакального круга навряд ли когда-нибудь попадут в списки Forbes.