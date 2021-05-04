«Покупай место на кладбище и ложись»: Ширвиндт о тяготах жизни без табака и алкоголя

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Георгий Иванов
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Актеру не достает простых радостей и вредных привычек.

«Покупай место на кладбище и ложись»: Ширвиндт о тяготах жизни без табака и алкоголя

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Состояние здоровья народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта оставляет желать лучшего — в конце ноября прошлого года худрук московского Театра Сатиры вместе с супругой попали в больницу. Тогда у четы был выявлен коронавирус, к середине декабря Ширвиндт уже был отпущен врачами домой, однако жизнь его сильно переменилась.

Сам артист в беседе с «АиФ» рассказал, что сильно страдает от ограничений, в том числе — от отказа от вредных привычек.

«У меня на столе в кабинете стоят курительные трубки. Это все уже бутафория, потому что мне со всех сторон заткнули все пороки: я не курю, пить позволяют очень осторожно. Но я хочу спросить: а тогда зачем? Коли ничего нельзя при жизни, покупай место на кладбище и ложись… Ведь надо же для чего-то существовать», — поделился актер.

При этом он подчеркнул, что во многих странах до недавнего времени даже не представляли, что такое реальные сложности: катались как сыр в масле, пока не наступила эпидемия.

«Те, которым кажется, что эпицентр заразы прошел, махнули рукой на запреты. На планете перепуганные страны, которые никогда в жизни не имели настоящих глобальных катаклизмов. А Россия только так и существовала всю жизнь: то чума, то революция, то голодуха. И ничего, живем», — пояснил свою позицию Ширвиндт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Александра Ширвиндта устроил «аукцион» на антитела отца к коронавирусу.

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