Россиян предупредили о санкциях за досрочное погашение кредита

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Георгий Иванов
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Банки могут препятствовать закрытию долга без процентов и комиссии. Юристы в свою очередь назвали способ избежать штрафа за досрочное погашение кредита.

Россиян предупредили о санкциях за досрочное погашение кредита

Фото: Depositphotos / kapustin_igor

Завершение выплаты кредита — дело всегда приятное, особенно, если погашение состоялось досрочно. Однако банк может несколько омрачить эту радость штрафом за «преждевременное» внесение полного объема задолженности. Об этом рассказал адвокат Алексей Гавришев в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, с 2011 года российские банки обязаны предоставлять гражданину возможность досрочного закрытия кредита без всяких дополнительных комиссий. Однако на деле все бывает несколько сложнее.

«Если это не прописано в договоре, то заемщик в течение 30 дней должен предупредить кредитную организацию о планах выплатить долг. Однако не все банки следуют закону и могут наказать заемщика штрафом за нарушение договора», — пояснил эксперт.

При этом все юристы в голос говорят о том, что банки не имеют права отказывать клиенту в желании погасить свой долг досрочно, но могут всячески этому препятствовать — отказываться от заявления о досрочном «закрытии», например. В этом случае нужно требовать от финансовой организации их письменный отказ с указанием причин.

Если же банк все-таки обложил процентами за закрытие, то следует незамедлительно обращаться в суд, собрав предварительно все необходимые документы.

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