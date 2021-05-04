«Хожу, но не пою»: госпитализированная Голубкина рассказала о самочувствии

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина проходит курс реабилитации после перелома шейки бедра и коронавирусной инфекции. По ее словам, чувствует она себя нормально, уже самостоятельно передвигается и пребывает в бодром расположении духа.

«На реабилитации нахожусь. (Госпитализация — Прим. ред.) связана с ногой и ковидом, я до этого ногу сломала. Сейчас восстанавливаюсь <…> Хожу, только не пою еще», — пошутила актриса в беседе с 5-tv.ru.

Ранее стало известно о госпитализации звезды фильмов «Гусарская баллада» и «Дайте жалобную книгу», отметившей в прошлом году 80-летие. Причиной стали затянувшиеся проблемы со здоровьем после перелома ноги и коронавируса.

Как сообщал 5-tv.ru, в декабре 2020 года народная артистка РСФСР Лариса Голубкина попала в больницу с переломом шейки бедра, который она получила, неудачно упав на сцене родного театра Российской армии.