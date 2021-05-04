«Хожу, но не пою»: госпитализированная Голубкина рассказала о самочувствии

|
Алексей Хитров
Эксклюзив 1 826

В 2020 году звезде «Гусарской баллады» исполнилось 80 лет.

Фото, видео: ТАСС / Смертин Павел, www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova, 5-tv.ru

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина проходит курс реабилитации после перелома шейки бедра и коронавирусной инфекции. По ее словам, чувствует она себя нормально, уже самостоятельно передвигается и пребывает в бодром расположении духа.

«На реабилитации нахожусь. (Госпитализация — Прим. ред.) связана с ногой и ковидом, я до этого ногу сломала. Сейчас восстанавливаюсь <…> Хожу, только не пою еще», — пошутила актриса в беседе с 5-tv.ru.

Ранее стало известно о госпитализации звезды фильмов «Гусарская баллада» и «Дайте жалобную книгу», отметившей в прошлом году 80-летие. Причиной стали затянувшиеся проблемы со здоровьем после перелома ноги и коронавируса.

Как сообщал 5-tv.ru, в декабре 2020 года народная артистка РСФСР Лариса Голубкина попала в больницу с переломом шейки бедра, который она получила, неудачно упав на сцене родного театра Российской армии.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
75.26
0.41 90.45
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:16
«Спекуляции»: эксперт оценил протесты экологов против «Северного потока — 2»
19:06
Россия временно ввела запрет на экспорт гречки
18:54
Королева вспомнила, чем угощала Тарзана на их первом свидании ровно 20 лет назад
18:42
«Хожу, но не пою»: госпитализированная Голубкина рассказала о самочувствии
18:36
Сын Багдасарова назвал возможные причину смерти и место прощания с дрессировщиком
18:24
Девушка-подросток из Пермской области сделала своих подруг проститутками

Сейчас читают

ТОП-3 знаков зодиака, любить которых мучительно больно
Хам или сама любезность? Какое первое впечатление производят разные знаки зодиака
Какие знаки зодиака мало зарабатывают, но любят сорить деньгами
Диетолог рассказала, какой алкоголь наименее вредный

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака