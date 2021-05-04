Эксперт по лжи объяснил истинный смысл откровений Елены Прокловой о домогательствах

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Алина Потёмкина
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Публика уже больше недели не теряет интереса к поднятой актрисой теме сексуальных домогательств.

Эксперт по лжи объяснил истинный смысл откровений Елены Прокловой о домогательствах

Фото: РИА Новости / Виталий Аньков

Вот уже вторую неделю имя Елены Прокловой не сходит с новостных лент. Актриса, откровенно рассказавшая о сексуальных домогательствах, пережитых в подростковом возрасте, подверглась травле, а все общество распалось на сторонников ее запоздалой правды и тех, кто осудил артистку.

В своей речи она не назвала имен своих мучителей, но в одном из них публика легко угадала покойного Олега Табакова — слишком много нюансов указывали на это. И поскольку призвать к ответу умершего уже нельзя, люди гадают — соврала Проклова или сказала правду. Разобраться в этом MK.RU помог профайлер, эксперт по лжи Илья Анищенко.

По словам специалиста, артистка говорила много и откровенно, не скрывая своих переживаний. И все ее жесты, мимика и остальные невербальные средства передачи информации говорили в пользу правдивости поведанных историй.

«Во время интервью она выдала много эмоций, поэтому подловить ее на лжи было бы просто, если бы она соврала. Но на ее лице было все написано — и как она страдает, и как не хочет об этом вспоминать. Подобный формат откровений я называю „неприятная правда“. По факту из нее пытались выбить признательные показания», — заявил эксперт.

Он пояснил, что когда человек говорит неправду, его могут выдать жесты, не совпадающие по смыслу со сказанным вслух. Однако у Прокловой такого не было. Во время рассказа она переживала отвращение, горе и злость — а такие вещи не сыграешь, подчеркнул профайлер. Даже тезис о том, что актеры могут изобразить любое переживание, здесь не актуален.

«Помимо актеров, еще сложно подловить на лжи сумасшедших. Но в данном случае это скорее исключение. Проклова не играет. Налицо сильные переживания, ей неприятно все это», — заключил эксперт.

Публичные откровения артистки осудили вдова Табакова Марина Зудина, Яна Поплавская, Стас Садальский и другие актеры. Часть аудитории встала на защиту звезды фильмов «Мимино» и «Гори, гори, моя звезда». Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Елена Проклова отреагировала на травлю после признания в пережитом харассменте.

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